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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تبدأ من 15 جنيها.. أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة لمحطات الوجه البحري

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

أعلنت الهيئة القومية  لسكك حديد مصر، عبر منشور لها على فيسبوك، قائمة بأسعار تذاكر السفر بقطارات السكة الحديد درجة ثالثة مكيفة والتي تنطلق لبعض محطات الوجه البحرى.


وجاءت الأسعار الخاصة بتذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة،  على خطوط (القاهرة/ المنصورة)، (الإسكندرية/ المنصورة)، (القاهرة/ المنصورة)، (الإسكندرية/ القاهرة)، لتبدأ من 15 جنيهًا وحتى 50 جنيهًا.

وجاءت أسعار بعض التذاكر كالتالي:

- خط (القاهرة/الإسكندرية) ٥٠ جنيها.

- خط (الإسكندرية/المنصورة) 45 جنيها.

- خط (القاهرة/المنصورة) 30 جنيها.

- خط (الإسكندرية/المنصورة) 45 جنيها.

- خط (القاهرة/بنها) 15 جنيها.

وجاءت تفاصيل الأسعار كالآتي:

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