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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خدمات نموذجية للحجاج المصريين.. بدء استلام أراضي مخيمات مني وعرفات بأمكان متميزة

الحج السياحي ٢٠١٣
الحج السياحي ٢٠١٣ - ارشيفية

أكدت شركة “رواف منى” لخدمات الحجاج والتي فازت بالتعاقد مع غرفة شركات السياحة لخدمة حجاج الشركات وذلك في المناقصة التي طرحتها الغرفة على الشركات السعودية لخدمة الحجاج.

وأكدت الشركة السعودية، خلال بيان صحفي أصدرته اليوم، حرصها على تقديم أفضل الخدمات لحجاج شركات السياحة خلال موسم الحج الحالي .

وقالت الشركة، إنها تشرفت بالتعاقد مع غرفة شركات السياحة المصرية لخدمة الحجاج القطاع السياحي في مشعري عرفات ومنى، لموسم الحج الحالي لعام 1444 هـ .

وأضافت أنه نظرا لما يمثله قطاع الحج في دولة مصر الشقيقة من أهمية كبيرة فقد حرصت رواف منى في تعاقداتها على تلبية كافة طلبات غرفة شركات السياحة المصرية، باعتبارها الممثل الرسمي للشركات المصرية المنفذة للحج هذا العام.

 وأوضحت أنه وفقا لأنظمة الجهات ذات العلاقة في السعودية، فقد تكللت المفاوضات بتوقيع العقد بيننا وبين الغرفة وهناك تنسيق تام بيننا لا ينقطع، في ظل حرص الطرفين على تقديم أفضل الخدمات للحجاج بأفضل الأسعار. 

وأشارت إلى حرصها على تلبية طلبات غرفة شركات السياحة المتعلقة بضرورة تقديم خدمات متميزة للحجاج وشركات السياحة خاصة برنامج الحج السياحي الخمس نجوم نظرا لما له من طبيعة خاصة تستلزم تسخير كافة الطاقات والخبرات التي تتميز بها رواف مني لتقديم الخدمة المثالية لضيوف الرحمن .

وأوضحت شركة رواف مني أنها قامت فور توقيع العقد مع الغرفة ، بالتوجه لوزارة الحج والعمرة، واعتماد العقد وادراجه على المسار، وتم التنسيق لاستلام الأراضي المخصصة لحجاج القطاع السياحي البالغ عددهم 16100 حاج، بكافة الفئات " 5 نجوم واقتصادي وبري " بأماكن مميزة، وفي نفس مواقع موسم حج 1440 هـ، وتم استلام المواقع، وجاري التنسيق لاستلام المواقع الأخرى بعد انتهاء أعمال البنية التحتية، من الشركة المنفذة، كما تم التنسيق بشأن التغذية المقدمة لضيوف الرحمن، وإدراج باقات الخدمات أمام الشركات السياحية على المسار الإلكتروني لحجاج الخارج ”.

وأوضحت رواف مني أنه على الفور تم التواصل مع كافة المطوفين وأصحاب الخبرات في تقديم خدمات الطوافة للحجاج المصريين، وتم عمل اجتماعات مصغرة وورش عمل مشتركة، للوصول الى أفضل القرارات والخطط التي تؤدي لإنجاح عمل الشركة ، بتقديم خدمات تناسب الحاج المصري وثقافته وطبيعته ”.

ولفتت الشركة إلى أنها حرصت على فتح باب التوظيف للمطوفين الآخرين من أصحاب الخبرات في خدمة الحجاج المصريين ، وذلك استجابة لطلب الغرفة والشركات السياحية ، كما بادرت رواف منى بتقديم كافة الأنظمة التي تلائم متطلباتهم، إلا أنهم لم يبدوا ردا حتى الآن سواء بقبول المهمة من عدمه، ومازالت يد رواف منى ممدودة لجميع المبدعين والمتميزين للمشاركة في تجربتنا الناجحة.

واختتمت: “وأخيرا، فإن رواف منى حريصة على تقديم خدمات فائقة للحجاج، وتتعهد بأن ما سنقدمه هذا الموسم سيصبح نموذجا يحتذى به في السنوات المقبلة في خدمة الحجاج وسنعمل على قدم وساق لإنجاح تجربتنا الجديدة في خدمة حجاج القطاع السياحي المصري بالاستعانة بكافة الكفاءات ذات الخبرة المتميزة مع شركات السياحة.

رواف منى غرفة شركات السياحة حجاج الحج السياحي الحج والعمرة الخمس نجوم

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