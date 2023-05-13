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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير تعليم الجيزة: لا شكاوى من الامتحانات والأسئلة في متناول الطالب المتوسط

وكيل تعليم الجيزة
وكيل تعليم الجيزة

أثنى أشرف سلومة مدير مديرية تعليم الجيزة، على حسن سير غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وانضباط العمل بها أثناء أداء الطلاب للامتحانات، جاء ذلك خلال متابعته غرف عمليات الإدارات فى حضور سمية الخطيب وكيل المديرية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على عدم وجود أية شكاوى تخص العملية الامتحانية وأن العمل يسير على قدم وساق ويتسم بالجدية والانضباط فى جميع الإدارات التعليمية.

وأدى اليوم طلاب الصف الأول الثانوى امتحانهم اليوم فى مادة اللغة الأجنبية  وكان عدد المتقدمين فى الفترة الصباحية  74274طالبا وطالبة بنسبة حضور 99%.
والفترة المسائية كان عدد المتقدمين 3642 طالبا وطالبة بنسبة حضور 98,5%.

كما أدى طلاب الصف الأول الإعدادى امتحانهم اليوم فى مادة الجبر والإحصاء وكان عدد المتقدمين للامتحان فى الفترة الصباحية 190176 طالبا وطالبة بنسبة حضور 96%.
أما بالنسبة للفترة المسائية فكان عدد المتقدمين 38017 طالبا وطالبة بنسبة حضور 98,5%.

وأدى طلاب الصف السادس الابتدائى امتحانهم اليوم فى مادة الرياضيات وكان عدد المتقدمين الامتحان فى الفترة الصباحية 191015 طالبا وطالبة بنسبة حضور  97%.
أما الفترة المسائية فكان عدد المتقدمين 29372 طالبا وطالبة بنسبة حضور 95,5%.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إلى أن الجميع ملتزم بتوجيهات وزير التربية والتعليم ومحافظ الجيزة بشأن اللوائح والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة ، على عدم اصطحاب الهاتف المحمول حتى لا يتعرض الطالب إلى إلغاء امتحانه حرصا على مصلحته.

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