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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استئناف تصدير النحل المصري إلى السعودية واستحداث منظومة إلكترونية مكودة .. تفاصيل

صدى البلد

أعلنت وزارة الزراعة  تم تطوير منظومة التتبع الالكتروني للشحنات المُصدرة عن طريق مكتب الحجر البيطري التابع للهيئة العامة للخدمات البيطرية بمطار القاهرة الدولي ، وذلك تنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للجهات المعنية بالوزارة نحو الاهتمام بملف تصدير نحل العسل للخارج مع تفعيل إجراءات الحوكمة والرقابة


أكد د ايهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه نظراً لما تتمتع به سلالات نحل العسل المختلفة الموجودة داخل جمهورية مصر العربية من صفات إنتاجية متميزة حيث يتم تربيتها وتحسين آدائها وفقاً للممارسات الجيدة التي تضمن سلامتها وخلوها من الأمراض وارتفاع مستوى انتاجيتها.

وأضاف "صابر" انه بالفعل تم تصدير أول شُحنة إلى المملكة العربية السعودية وذلك بعد قيام الأطباء البيطريين التابعين للهيئة العامة للخدمات البيطرية بتوقيع الكشف عليها وفقاً للقوانين الصحية البيطرية، وحيث ثبُتت سلامتها ومطابقتها للمواصفات الفنية وخلوها من أي إصابات وتم استصدار الشهادة اللازمة وفقاً لمنظومة الكترونية مكوده وهذا الإجراء المستحدث يضمن للمصدرين من الجانب المصري والمستوردين من الدول الأخرى سرعة الانتهاء من الإجراءات وسلامة الشُحنات مما يعود بالإيجاب على مصدري النحل المصريين.


ومن ناحيته وجه فتحى بحيرى رئيس اتحاد النحالين العرب الشكر إلى وزير الزراعة وكذلك الجهات المعنية بالوزارة العلاقات الزراعية الخارجية وقسم النحل بمعهد وقاية النباتات والحجر البيطرى والتحول الرقمي على إنجاز هذا الملف الهام الذي يسهم في تنمية وزيادة صادرات مصر من النحل ومنتجاته.


والجدير بالذكر أن وزير الزراعة كان قد كلف العلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة بالتنسيق والمتابعة مع وزارة الخارجية والتمثيل التجاري المصري بسفارة مصر في الرياض والتواصل مع الأطراف المعنية في مصر والسعودية لتسهيل الإجراءات وازالة أي معوقات أمام استئناف تصدير منتجات عسل إلى المملكة العربية السعودية.

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