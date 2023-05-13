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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان همسة الدولى يكشف عن نتائج الاستفتاء للدورة الــ 11

مهرجان همسة
مهرجان همسة

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان همسة الدولي للأدب و الفنون برئاسة  الكاتب  فتحي الحصري عن استفتاء مهرجان همسة الدورة  الــ 11   تصويت النقاد لأفضل الأعمال الدراما  الرمضانية.

 

وقال الحصرى شارك فى الاستفتاء معظم من عملوا بمسلسلات هذا العام الكوميدى والدرامى ، وعدد الاصوات التى شاركت فى اختيار الفائزين 


و اضاف  لم يكن يحق لأى مشارك بالتصويت أن يضع صوته لأكثر من نجم أو عمل واحد فى كل تصنيف .

 

وبعداجتماع لجنة التحكيم الفنان طارق الدسوقى، الفنانة ميرنا وليد، المخرج إبراهيم فخر، الناقدة فايزة هنداوي، المخرج علاء محجوب، الاعلامي سمير فقيه، الكاتب والسيناريست وليد يوسف، نائب المهرجان بمصر والنستشار الفنى د. دعاء نصر أعلنت عن النتائج الرسمية 


تصويت النقاد لأفضل الأعمال الرمضانية والنجوم

أحسن ممثل.  محمد ممدوح.  رشيد

أحسن ممثلة منى زكى.  تحت الوصاية

احسن ممثل تانى.  دياب.  تحت الوصاية

أحسن ممثلة دور تانى.  أسماء جلال.  الهرشة السابعة

احسن ممثل كوميدى.  طه دسوقى.  الصفارة

احسن ممثلة كوميدى.  سما إبراهيم.  بابا المجال

احسن وجه شاب.  احمد عبد الحميد.  تحت الوصاية

أحسن وجه شاب بنات.  آية سماحة

التميز رجال.  رشدى الشامى تحت الوصايا .. محمد التاجى . الصمدوق والأجهر

التميز نساء.  سوسن بدر.  مجمل الاعمال

أحسن مسلسل دراما تراجيدى.  تحت الوصايا

أحسن مسلسل كوميدى.  كامل العدد

احسن مؤلف دراما.  محمد وشيرين دياب. تحت الوصاية

أحسن مؤلف كوميدي.  يسر طاهر وشركاها.  كامل العدد

احسن مخرج دراما تراجيدي.  محمد شاكر خضير.  تحت الوصايا

احسن مخرج كوميدى.  خالد الحلفاوى كامل العدد

أحسن مدير تصوير.  تيمور تيمور.  رسالة الإمام

أحسن ديكور  احمد عباس صابر.  سوق الكانتو

احسن موسيقى تصويرية.  ليال وطفة.  تحت الوصايا

احسن.  ازياء. د.  سامية عبد العزيز.  رسالة الإمام.  ريم العدل تحت الوصايا

احسن مونتاج.  احمد حافظ.  تحت الوصايا

 

جوائز الاستفتاء الجماهيري

أحسن مسلسل دراما تراجيدى.  تحت الوصايا

أحسن مسلسل كوميدى. الصفارة

أحسن مؤلف دراما.  محمد سليمان عبد المالك.  مذكرات زوج

أحسن مؤلف كوميدى.  ورشة الصفارة

احسن مخرج دراما.  محمد شاكر خضير.  تحت الوصايا

أحسن مخرج كوميدى.  اسلام خيرت جت سليمة

احسن ممثل تراجيدى.  طارق لطفى.  مذكرات زوج

أحسن ممثلة تراجيدى.  حنان مطاوع.  وعود سخية. سره لباتع 

أحسن ممثل دور تانى.  محمد عبد الحافظ.  ستهم..  حمزة العيلى.  رسالة الإمام

أحسن ممثلة دور تانى عبير صبرى.  جميلة.  

احسن ممثل شاب.  احمد عبد الحميد تحت الوصاية . على صبحى تحت الوصاية

أحسن ممثلة شابة.  زينب العبد.  حضرة العمدة.  مونيكا هانى.  رسالة الإمام

جائزة الإبداع والتميز.  جلال العشري. حضرة العمدة.   

جائزة الإبداع والتميز سيدات سملح أنور الصندوق.  هالة صدقي جعفر العمدة

احسن موسيقى تصويرية.  تامر كروان رسالة الإمام

أحسن برنامج رياضي.  الأهلى خط أحمر

جدير بالذكر ان الدورة  الــ 11 تقام يوم الخامس من شهر سبتمبر المقبل بمتحف الحضارة.


  

همسة الدولي للأدب و الفنون فتحي الحصري النقاد الدراما الرمضانية منى زكى تحت الوصايا تحت الوصاية

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