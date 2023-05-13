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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بشرى .. الزراعة تطرح أضاحي بأسعار أقل من السوق خلال أيام

صدى البلد

تستعد وزارة الزراعة لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال عدة خطوات وإجراءات استباقية قبل الموسم ، وذلك من خلال طرح كميات كبيرة من اللحوم والأضاحى أمام المواطنين بأسعار مخفضة،  كذلك الكثير من السلع والمنتجات بمنافذها الثابتة والمتنقلة.

طرح اللحوم

وكشف أحمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة عن استعدادات وزارة الزراعة لاستقبال عيد الأضحى المبارك،  حيث يتم طرح كميات كبيرة من اللحوم والأضاحى أمام المواطنين بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية،  وذلك لتخفيف العبء على المواطنين ومحاربة الغلاء وتحقيق التنافس فى الأسواق.

وأضاف "إبراهيم" خلال تصريحات ل "صدي البلد" ، أن هناك العديد من الدول التى تم الإتفاق معها من أجل استيراد لحوم حية و مجمدة أو مبردة قبل الموسم بـ 6 أشهر منعًا لتأخير اللحوم عن الأسواق خاصًة فى ظل ارتباك حركة النقل والشحن ، وذلك لطرحها أمام المواطنين قبل عيد الأضحى المبارك.

وأكد "مستشار وزير الزراعة " أنه لن تكون هناك أزمة في اللحوم في مصر بسبب الجهود التي تقوم بها القيادة السياسية لتأمين غذاء المصريين على الرغم من الأزمات العالمية التي تضرب العالم .

لحوم الوزارة متميزة

وأضاف أن لحوم وأضاحي وزارة الزراعة تتميز عن اللحوم في الأسواق بالخارج ليس فقط في الأسعار ، ولكن أيضًا من حيثُ الجودة والرقابة لإن سواء اللحوم الحمراء أو الأضاحي التابعة لوزارة الزراعة فإنها من ماشية تربت في مزارع قطاع الإنتاج بالوزارة .

معرض خير مزارعنا لأهالينا

وأشار أحمد إبراهيم إلي أنه سيتم طرح الأضاحى خلال الأسبوع القادم أو الأسبوع بعد القادم أى أنه خلال أيام ، منوهًا إلى أنه سيقام معرض سلع بالمتحف الزراعى "خير مزارعنا لأهالينا " ، وذلك على هامش معرض زهور الربيع .

ولفت إلى أنه سيتم طرح جميع أنواع السلع والمنتجات الغذائية بتخفيضات تتراوح من 20 ل 30 % ، وذلك لاستقبال عيد الأضحى.

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