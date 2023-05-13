إجراء عاجل لـ تويتر قبل بدء الانتخابات التركية

أعلن موقع "تويتر" حظر بعض المحتوى في تركيا قبل الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها غدًا الأحد.

وحسب شبكة "فوربس" الأمريكية، لم يوضح "تويتر" ماهية التغريدات التي تم حظرها في تركيا ولا الجهة التي طلبت الحظر.

وذكر حساب "تويتر" المختص بالشؤون الحكومية العالمية أنه "استجابة للإجراءات القانونية وضمانًا أن يكون تويتر متاحًا لشعب تركيا، اتخذنا إجراءات لتقييد الوصول إلى بعض المحتوى في تركيا".

وأضاف أنه أبلغ أصحاب الحسابات المعنية بالقرار الجديد، مشيرًا إلى أن المحتوى المحظور في تركيا سيكون متاحًا في بقية أنحاء العالم.

من جانبه، دافع مالك "تويتر"، إيلون ماسك، عن السياسة الجديدة فيما يتعلق بالانتخابات التركية.

وردّ ماسك على مغرد يدعى بـ"ماثيو يجليسياس" كاتب رأي في بلومبرج، حيث تحدث عن أن الطلب من تركيا، ليقول الأول "هل فقدت عقلك يا يجليسياس؟ إن الخيار هنا هو إما تقييد تويتر بالكامل أو تقييد الوصول إلى بعض التغريدات، فأي خيار تريد؟".

أردوغان وإيلون ماسك

ودخلت تركيا، اليوم السبت، الصمت الانتخابي اعتبارًا من السادسة مساء عشية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حسب ما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.

وتشهد تركيا، غدًا الأحد، بدء الانتخابات العامة، والتي ستقرر ما إذا كان الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان سيحتفظ بمقعده، أمام منافسه الرئيسي كمال كيليجدار أوغلو، زعيم المعارضة

وفي الانتخابات الرئاسية، فلكي يصبح المرشح رئيسًا في الجولة الأولى من التصويت، يجب أن يحصل على أكثر من 50٪ من الأصوات المدلى بها، وفي حال لم يحقق أي مرشح ذلك، ستجرى جولة ثانية من التصويت في 28 مايو الجاري.

وبشأن الانتخابات البرلمانية، سينتخب الناخبون الأتراك 600 عضو في البرلمان في 87 دائرة، حيث يتم اختيار الأفراد من خلال نظام التمثيل النسبي الذي يتضمن قوائم حزبية.

وتتم مراقبة العملية عادة من قبل مئات الآلاف من المتطوعين في جميع أنحاء البلاد، كما يرسل كل طرف مراقبين.