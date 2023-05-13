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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

البابا تواضروس: وحدة المصريين أوجدها نهر النيل بصفاته

صدى البلد

زار قداسة البابا تواضروس الثاني، ظهر اليوم السبت، السفارة المصرية بالڤاتيكان وكان في استقباله السفير محمود طلعت سفير مصر لدى الڤاتيكان، وطاقم السفارة. 

وأقيمت مأدبة غداء على شرف قداسة البابا، حضره السفير بسام راضي سفير مصر لدى إيطاليا، والسفيرة إيناس مكاوي رئيسة بعثة جامعة الدول العربية لدى إيطاليا والڤاتيكان، والوزير مفوض ناجي غابة نائب السفير المصري لدى إيطاليا، سكرتير أول إيهاب عمرو، نائب السفير المصري لدى الڤاتيكان، وسكرتير أول مينا رزق بالسفارة المصرية في إيطاليا وسكرتير ثاني مي كشك بالسفارة المصرية لدى الڤاتيكان. 

وفي كلمة قصيرة قال السفير محمود طلعت: "إننا دائمًا نلمس في قداسة البابا شخصيته الوطنية، ومحبته والسلام الذي يجول في كل مكان ليصنعه، ففي يوم المقابلة العامة لبابا الفاتيكان وعندما دخل قداسته كم لمسنا فرحة هذه المحبة وسط عالم الصرعات والحروب، فشكرٍا لقداستك".

نهر النيل

من جانبه، قال قداسة البابا تواضروس: إن مصر موجودة وقوية مهما كانت الصعوبات، والله أعطى مصر نهر النيل الذي يمثل لنا الطبيعة الهادئة والصبر ويعطينا روح الصلاة والعبادة فكلنا نعيش بجوار بعضنا البعض في وحدة واحدة أوجدها نهر النيل بصفاته.
واختتم مؤكدًا حرصه الدائم على زيارة السفارة المصرية في كل بلد يزورها.

البابا تواضروس الڤاتيكان زيارة السفارة المصرية السفير بسام راضي إيطاليا

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