مقتل 11 شخصا في هجوم مسلح غرب جمهورية الكونغو

أعلن مسؤولون ،اليوم السبت، عن مقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً في اشتباكات الميليشيات في غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث أعلنت مقاطعة في المنطقة المضطربة حظر التجول للرد على العنف



وقال المتحدث باسم حكومة المقاطعة أديلار نيكيسي إن مسلحي من عناصر "موبوندو " هاجموا قرية باتشونغو، في مقاطعة كوانغو، في وقت متأخر من يوم الجمعة، في إشارة إلى ميليشيا من مجتمع ياكا، بحسب موقع بارونز الانجليزي

أضاف نكيسي لوكالة فرانس برس إن جنديين وضابط شرطة ومدنيين قتلا في الهجوم، مضيفا أن الجنود "تم تقطيعهم عمليا إلى أشلاء".

قال المتحدث إن عدد القتلى قد ارتفع إلى 11 شخصا،في وقت لاحق من يوم السبت.



ووقعت اشتباكات في باتشونغو ليلة أمس الجمعة واستمرت اليوم في مونغاتا، وهي قرية تبعد حوالي 8 كيلومترات (5 أميال) إلىالغرب، في مقاطعة كينشاسا العاصمة.



وأضاف نيكيسي أن حكومة كوانغو قد فرضت حظر التجول من الساعة 8 مساء حتى الساعات الأولى صباح الأحد للاستجابة لحالةالطوارئ.