توافد كبير أمام لجان مدرسة منى الأمير بمركز الحوامدية

شهدت مدرسة منى الأمير بمركز الحوامدية إقبالا كبيرا من المواطنين الذين توافدوا للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث حرص الناخبون على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم الذي يحدد ملامح السلطة التشريعية المقبلة في البلاد.

وحرصت عدد من السيدات بالتواجد امام اللجان للمشاركة بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب 2025.

وانطلقت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب صباح اليوم، إذ فتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين في تمام التاسعة صباحا وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء، على أن تتواصل عملية الاقتراع على مدار يومي الاثنين والثلاثاء.

وتأتي هذه الانتخابات ضمن خطة الدولة لاستكمال مؤسساتها التشريعية، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة. وقد شهدت محافظة الجيزة استعدادات مكثفة منذ فجر اليوم لاستقبال الناخبين، حيث تم تجهيز المقار الانتخابية وتوفير كل الاحتياجات اللوجستية لضمان انسيابية عملية التصويت دون معوقات.

كما تم التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان لحماية المواطنين والعاملين في العملية الانتخابية، مع تخصيص عناصر لتقديم المساعدة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتجرى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة تشمل الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح. ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في هذه المرحلة نحو 35 مليون ناخب موزعين على 5606 لجان فرعية في مختلف المحافظات المشاركة.

وتتضمن المرحلة الأولى التنافس على 142 مقعدا بنظام القوائم في قطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا، حيث ترشحت قائمة واحدة في كل دائرة تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر ، وتشمل قائمتين تضم الأولى 40 مرشحا والثانية 102 مرشح.

كما تشهد الانتخابات منافسة قوية على 143 مقعدا بالنظام الفردي بين مرشحين من مختلف الأحزاب السياسية والمستقلين، في ظل أجواء من التنظيم والالتزام داخل اللجان الانتخابية.

وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات سير العملية الانتخابية من خلال غرف عمليات مركزية في المحافظات لمتابعة مجريات التصويت وحل أي معوقات طارئة، فيما سادت حالة من الهدوء والانضباط داخل اللجان منذ الساعات الأولى لبدء الاقتراع، مع إقبال متزايد من المواطنين على صناديق التصويت، تأكيدا على وعيهم بأهمية المشاركة في اختيار ممثليهم داخل مجلس النواب الجديد.