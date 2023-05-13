الرئاسة الفلسطينية: الضغط المصري العربي الدولي يمثل ردعا لقوات الاحتلال

قال الدكتور نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، في حوار خاص لقناة "القاهرة الإخبارية" إن الجانب الفلسطيني يرحب بوقف إطلاق النار، لوقف معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ سنوات طويلة.

وأضاف أنه دون الضغط المصري والعربي والدولي الدائم على إسرائيل؛ لن يكون هناك رادع لهم، لأن قوات الاحتلال لا يردعها سوى القوة، لافتًا إلى أن إسرائيل تخرق كل الاتفاقيات التي تبرمها.

وأوضح أن ما يحدث الآن جيد ومريح، متمنيًا استمرار وقف إطلاق النار.

وطالب بعدم الثقة في قوات الاحتلال التي وقّعت عشرات الاتفاقيات وتم خرقها.

وأشار إلى أن الضغط الفلسطيني على إسرائيل، مستمر على المستويات كافة، بما فيها محكمة الجنايات الدولية؛ طالما هناك تصعيد من جانب قوات الاحتلال.

ولفت إلى أن إنهاء الاحتلال هو الذي سيوقف الدم المهدر في العالم العربي، فإسرائيل هي الدولة المسؤولة عن كل الفوضى في كل دول الإقليم.