الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

جولات ميدانية بالمحافظات لضبط الأسواق والتصدي للتلاعب والغش

قسم المحافظات

تجري الأجهزة القيادية بالمحافظات  جولات ميدانية على الاسواق لمتابعة توافر المنتجات وإحكام السيطرة على السلع والتصدي لكافة صور الغش والتلاعب

الغربية

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، تنفيذًا لتوجيهاته بإحكام السيطرة على السلع والتصدي لكافة صور الغش والتلاعب، وذلك تحت إشراف المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية 

وفي هذا الإطار، شنت إدارة تموين بندر طنطا حملة تموينية مكثفة، أسفرت عن ضبط 1760 قطعة مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل أحد محلات السوبر ماركت، تنوعت ما بين مكرونة وعصائر ومشروبات وبسكويت وحلويات ومنتجات غذائية أخرى.

تحرك تنفيذي 

كما تم ضبط 170 علبة سجائر مهربة وغير مطابقة للمواصفات داخل أحد محال بيع السجائر، إلى جانب تحرير محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، وضبط كميات من السجائر المخالفة.

وشملت الحملات أيضًا تحرير 14 محضرًا متنوعًا، منها 7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و7 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، بالمخالفة للاشتراطات والقوانين المنظمة.

ردع مخالفين 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار الحملات التموينية بشكل يومي لضبط الأسواق وحماية صحة وسلامة المواطنين.

كفر الشيخ 

تابع المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال الحملات التموينية المكثفة بنطاق القرى، في إطار إحكام الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات، بناءً على توجيهات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، بضرورة تكثيف الحملات التموينية والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري والتلاعب بالأسعار.

وفي هذا السياق، شنت إدارة تموين المركز حملة تموينية بقرية صندلا، برئاسة الدكتور محمد عبدالقوى مدير إدارة تموين المركز، والدكتورة فاطمة البستاوي مدير الرقابة التموينية، وبمشاركة المهندس أحمد شحاتة مفتش تموين المركز.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 7 محاضر تموينية متنوعة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، استمرار الحملات التموينية بشكل يومي بكافة القرى لضبط الأسواق، والتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار المقررة، حفاظًا على حقوق المواطنين.

المنيا 

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود والمخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، لإحكام الرقابة على تداول السلع المدعمة والاستراتيجية، والتصدي لكافة صور التلاعب والغش التجاري، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ووصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين ، أن الحملات الرقابية التي نفذتها مديرية التموين بالتعاون مع الجهات المعنية أسفرت عن تحرير 108 مخالفات تموينية متنوعة، شملت 18 مخالفة في مجال المواد البترولية، حيث تم تحرير محاضر غش تجاري ضد عدد من محطات الوقود للتلاعب في المعايرة وضبط الموازين، فضلاً عن تحرير مخالفات بيع أسطوانات بوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي، وضبط كميات بغرض الاتجار في السوق السوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف وكيل الوزارة أن الحملات أسفرت كذلك عن تحرير قضيتين في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية، وضبط كميات من المنتجات مجهولة المصدر، إلى جانب تحرير 54 مخالفة بالمخابز البلدية، تنوعت بين نقص وزن الخبز وعدم مطابقته للمواصفات وعدم الالتزام بتعليمات التشغيل والنظافة.

وفي مجال الأسواق، تم تحرير 32 محضرًا متنوعًا، شملت ضبط سلع مجهولة المصدر والتحفظ على كميات من الأرز والردة والزيوت، إلى جانب ضبط سلع منتهية الصلاحية، وتحرير محاضر ذبح خارج المجازر وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية، فضلًا عن تحرير مخالفتين للبدالين التموينيين لعدم ممارسة النشاط.

من مركز السيطرة.

