وزير الاتصالات يبحث الاستثمار في صناعة الإلكترونيات مع شركات ألمانية

بحث الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توسع شركة "هيلا " Hellaفى استثماراتها في مصر، وبحث التعاون في مجالات دعم الشركات الناشئة والابتكار في تصميم وتصنيع الأنظمة المدمجة بالسيارات.

وخلال اللقاء اطلع الدكتور عمرو طلعت على التقنيات المبتكرة التى تستخدمها الشركة فى مجال تطوير برمجيات السيارات وأنظمة صناعة السيارات.

واختتم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السبت، لقاءاته في العاصمة الألمانية برلين؛ وعقد اجتماعا مع يورغ شوك نائب الرئيس التنفيذي لمركز منتجات القيادة الآلية شركة "هيلا " Hella المتخصصة في تصميم وتصنيع المكونات الإلكترونية والأنظمة المدمجة للسيارات تم خلاله استعراض إمكانات مصر والفرص في تصميم وتصنيع الالكترونيات، والحوافز المقدمة للشركات العالمية لتحفيزها على الاستثمار في مراكز البحث والتطوير بمصر.

كذلك التقى الدكتور عمرو طلعت بعمار الكسار عضو مجلس إدارة بمعمل الابتكار الحكومي Gov Tech Lab الذى يتم من خلاله توفير الحلول التكنولوجية التي تستخدمها الحكومة الألمانية في مجال التحول الرقمي.

ناقش اللقاء فرص التعاون المشترك في مجال التحول الرقمي في إطار مشروع دعم الابتكار فى الإدارة العامة الذى يتم تنفيذه من خلال التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

جاء ذلك بحضور المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، وعادل حامد مستشار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية.

خطط الشركة للتوسع فى أنشطتها بمصر

فيما اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع يوهانس برودر مدير الإنتاج بشركة "ديليفرى هيرو" Delivery Hero وهى شركة ألمانية متعددة الجنسيات تقدم خدمة توصيل الطلبات الغذائية عبر الإنترنت ومقرها فى برلين، ألمانيا، وتعمل فى أكثر من 50 دولة على مستوى العالم؛ تناول الاجتماع مناقشة خطط الشركة للتوسع فى أنشطتها بمصر فى مجال التعهيد.

وعقد طلعت لقاء مع دينيس والتر نائب رئيس شركة اوتوبوك Ottobock الرائدة عالميا فى مجال التكنولوجيات المساعدة؛ لبحث التعاون فى مجال البحث والتطوير والتكنولوجيات المساعدة.

كما التقى عمرو طلعت مع ستيفين نيسيلهوف الرئيس التنفيذى لشركة "سكيل أى او" Sceel.IO ، وكريم زغلول الشريك المؤسس لمجموعة "وورك مويشين" Workmotion العاملتان فى مجال التعهيد لتطوير البرمجيات، حيث تم تسليط الضوء على استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد، وبرامج بناء القدرات التى تطلقها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات الرقمية للشباب وتعزيز قدراتهم التنافسية.

حضر اللقاءات أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وشيرين الجندي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، وياسر عبد الباري الدير التنفيذي لصناعة الإلكترونيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وسماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وزار الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ألمانيا خلال الفترة من 9 حتى 12 مايو.