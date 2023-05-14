عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أجمل دعاء للتوفيق في الصباح.. احرص عليه قبل الخروج من المنزل

صدى البلد

أجمل دعاء للتوفيق في الصباح .. يخرج الإنسان من بيته في أي وقت ، وكل أمنيته التوفيق والسداد في قضاء حاجته ، وأجمل دعاء للتوفيق لم يأت به صيغة معينة، ولكن السلف الصالح وأهل الفضل تركوا لنا بعض الأدعية للتوفيق ، وهناك الكثير من الأدعية التي تقال في الصباح للتوفيق، وحتى يبدأ يومه  بذكر الله ، وتحل البركة عليه في كل خطواته.

 

أجمل دعاء للتوفيق في الصباح

«اللهم ارضنا بقضائك و بما قسمته لنا، واجعلنا من الحامدين لك في السراء والضراء، اللهم يا من لطفه بخلقه شامل، وخيره لعبده واصل، لا تخرجني وذريتي وأهلي وأحبابي من دائرة الألطاف، وآمنا من كل ما نخاف، وكن لنا بلطفك الخفى الظاهر».

اللهم إني أسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا، وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك».


دعاء للتوفيق


اللهم بك ملاذي، اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عني ما أمسيت فيه، وأصبحت فيه، أجرني، أجرني، أجرني، يا الله، اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئا يقول له: كن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها.

اللهم إن شكرك نعمة، تستحق الشكر، فعلمني كيف أشكرك، يا من لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك، وعظيم سلطانك، الحمد لله يجيب من ناداه نجيا، ويزيد من كان منه حييا، ويكرم من كان له وفيا، ويهدي من كان صادق الوعد رضيا - ربي اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطاوعا، لك مخبتا، إليك أواها منبيا، الحمد لله رب العالمين حمدا لشكره أداء، ولحقه قضاء، ولحبه رجاء ولفضله نماء ولثوابه عطاء».

أذكار للتوفيق في الصباح 
 

• سبحان الله وبحمده (مئة مرة أو أكثر).

• سبحان الله العظيم وبحمده؛ مئة مرة.

• اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

• اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.

• رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.

• حسبي الله لا إلٰه إلا هو ۖ عليه توكلت ۖ وهو رب العرش العظيم(سبع مرات).

• لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
 

أجمل دعاء للتوفيق أجمل دعاء للتوفيق في الصباح لأدعية للتوفيق دعاء للتوفيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حديد عز يتراجع بقوة.. مفاجأة بأسعار مواد البناء الآن بعد الهبوط العالمي

تحركات عنيفة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp .. تفاصيل

الخصم المحتمل بدون لاعبين.. بشرى لـ الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منتخب مصر يكشف موقف لاعبي الأهلي من المشاركة أمام غينيا

دعاء النبي في صلاة الفجر.. داوم عليه كل يوم يجعلك بـ«ذمة الله»

450 جنيها الآن|هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

ترشيحاتنا

الجنيه يستعيد عافيته.. الدولار يتراجع في العقود الآجلة وسعره الآن بالبنوك

مع اقتراب عيد الأضحى.. أسعار اللحوم البلدي في الأسواق اليوم الأحد

مواعيد مباريات اليوم الأحد 14 - 5 - 2023 والقنوات الناقلة

أسعار شيري تيجو 8 برو موديل 2023 .. صور

مدة التطبيق 6 شهور.. تفاصيل هامة بشأن شراء الذهب من الخارج

هل يصل الكيلو لـ 350 جنيهًا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الأحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أطعمة غنية بالكالسيوم تعالج آلام المفاصل وتقوي العظام.. تعرف عليها

البامية تهزم السرطان.. فوائد أخرى اكتشفها

توقفوا عنها فورا.. عادة خطيرة عند تناول الفاكهة تسبب الأمراض

حط إيده على رجلي.. فتاة تشوه وجه متحرش في ميكروباص

فيديو

حرب تغريدات| خبير عربي ينتقد عالم الزلازل الهولندي.. والأخير يرد.. فيديوجراف

كيف يشارك الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 |تغطية خاصة

لضبط الأسعار وعدم تحركها.. مقترح بغلق محال الجزارة أسبوعين |تغطية خاصة

الإجراءات المقترحة .. الحوار الوطني يفتح ملف الوصاية على المال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ