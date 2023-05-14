أجمل دعاء للتوفيق في الصباح.. احرص عليه قبل الخروج من المنزل

أجمل دعاء للتوفيق في الصباح .. يخرج الإنسان من بيته في أي وقت ، وكل أمنيته التوفيق والسداد في قضاء حاجته ، وأجمل دعاء للتوفيق لم يأت به صيغة معينة، ولكن السلف الصالح وأهل الفضل تركوا لنا بعض الأدعية للتوفيق ، وهناك الكثير من الأدعية التي تقال في الصباح للتوفيق، وحتى يبدأ يومه بذكر الله ، وتحل البركة عليه في كل خطواته.

أجمل دعاء للتوفيق في الصباح

«اللهم ارضنا بقضائك و بما قسمته لنا، واجعلنا من الحامدين لك في السراء والضراء، اللهم يا من لطفه بخلقه شامل، وخيره لعبده واصل، لا تخرجني وذريتي وأهلي وأحبابي من دائرة الألطاف، وآمنا من كل ما نخاف، وكن لنا بلطفك الخفى الظاهر».

اللهم إني أسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا، وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك».



دعاء للتوفيق



اللهم بك ملاذي، اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عني ما أمسيت فيه، وأصبحت فيه، أجرني، أجرني، أجرني، يا الله، اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئا يقول له: كن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها.

اللهم إن شكرك نعمة، تستحق الشكر، فعلمني كيف أشكرك، يا من لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك، وعظيم سلطانك، الحمد لله يجيب من ناداه نجيا، ويزيد من كان منه حييا، ويكرم من كان له وفيا، ويهدي من كان صادق الوعد رضيا - ربي اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطاوعا، لك مخبتا، إليك أواها منبيا، الحمد لله رب العالمين حمدا لشكره أداء، ولحقه قضاء، ولحبه رجاء ولفضله نماء ولثوابه عطاء».

أذكار للتوفيق في الصباح



• سبحان الله وبحمده (مئة مرة أو أكثر).

• سبحان الله العظيم وبحمده؛ مئة مرة.

• اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

• اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.

• رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.

• حسبي الله لا إلٰه إلا هو ۖ عليه توكلت ۖ وهو رب العرش العظيم(سبع مرات).

• لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

