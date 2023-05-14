رضا عبد العال: أوسوريو معندوش فكرة.. ويتحمل مسئولية الهزيمة أمام الإسماعيلي

علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق على خسارة نادي الزمالك أمام الاسماعيلي ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الممتاز ، والتي انتهت بفوز الدراويش 2 – 1 .

و قال عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك "معندوش فكرة" و يتحمل مسؤولية خسارة الفريق أمام الاسماعيلي ، حيث بدأ اللقاء بتشكيل كارثي .

وأكمل : تعجبت من إشراك حسام عبد المجيد في مركز وسط الملعب ، بالإضافة إلى عدم إجراء تغييرات عديدة في المباراة و الكتفاء بالدفع بـ"سيد نيمار ، وسيف جعفر" فقط ".

فاز الإسماعيلي على الزمالك 2-1 فى المباراة التى جمتعهما على ملعب الإسماعيلية ، فى الجولة الـ27 من الدوري العام.

وسجل أنور ياو الهدف الأول للإسماعيلي من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء فى شباك الزمالك في الدقيقة 19.

وأدرك الزمالك هدف التعادل في الدقيقة 37 ،عن طريق إبراهيم نداى من تسديدة داخل منطقة جزاء الإسماعيلي .

وأحرز أشرف روقا هدف التقدم لـ الإسماعيلي بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة 57.

ويتوقف نادي الزمالك في المركز الـ4 برصيد 43 نقطة وارتفع الأسماعيلي إلى النقطة الـ29 في المركز الـ14.