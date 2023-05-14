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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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مرأة

أستاذ أمراض صدرية: فيروس كورونا أصبح مثل الإنفلونزا وسهل التعامل معه

صدى البلد

كشف الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ الأمراض الصدرية، ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، أن فيروس كورونا ما زال متواجدا ولكن بمتحورات أخرى. 


وأكد الدكتور أيمن سالم، أن حالات الإصابة الحادة والشديدة جراء هذا الفيروس لم تعد متواجدة والتي كنا نضطر لإدخالها الطوارئ أو المستشفى.


وأشار الدكتور أيمن السيد سالم إلى أن الأدوار الشديدة من فيروس كورونا في الموجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة لم تعد متواجدة الآن؛ لكن الفيروس موجود وحي ويتكاثر ويتحور ولكن إلى الأضعف حتى أن هذا الأمر لا يستدعي التطعيم.


وأوضح د. أيمن سالم، أن فيروس كورونا أصبح مثل فيروس الإنفلونزا؛ وبات من السهل التعامل معه.


ولفت أستاذ الأمراض الصدرية، إلى أن أعراض فيروس كورونا وأعراض الفيروس المخلوي وأعراض فيروس الإنفلونزا جميعها متشابهة من صداع وتكسير في الجسم وارتفاع في درجات الحرارة. 


وأكد الدكتور أيمن السيد سالم أن العلاج متشابه في معظم الحالات لكن هناك بعض الحالات تضطر إلي تحديد نوع الفيروس من أجل سرعه التعامل معه وهذا بالطبع حسب شدة الحالة ويحدده الطبيب المختص.


وأشار الدكتور أيمن سالم إلي أن تحديد نوع الفيروس يكون الأفضل وإن هذا الأمر بات سهلا ومتوافر في العديد من المعامل الخاصة بتحليل نوع الفيروس، مشيرا الي ان تحديد نوع الفيروس يساعد الطبيب على تقديم العلاج المناسب للمريض ومن ثم علاج هذا الفيروس بالتركيز على نوعه.


وأوصى الدكتور أيمن سالم بضرورة التعامل السريع عندما يشعر المريض بالأعراض السالفة الذكر وعدم إهمال تلك الأعراض حتى لا تتفاقم، فتلك الفيروسات منتشرة ومتواجدة لذا لا يوجد ضرورة للشعور بالذعر او الخوف ولكن من الأفضل التعامل بشكل سليم لافتاً إلي أنه من الضروري التعامل المباشر مع الطبيب المختص وعدم الاعتماد على تلقي الأدوية المختلفة من الصيدلية كنوع من تسهيل الأمر، فالفيروسات من السهل التعامل معها ولكن بالشكل السليم اما اذا قام المريض بأخذ علاج غير ملائم فيؤدي ذلك حتماً الي تدهور الحالة وربما نضطر الي ادخال المستشفى او الطوارىء لذا وجب التنبيه.

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