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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تخطط لإجراء اختبار إشعاع بمياه صابورة السفن من 6 محافظات يابانية

صدى البلد

  أعلنت وزارة المحيطات الكورية الجنوبية اليوم الأحد أنها تخطط لإجراء اختبار إشعاع سريع على مياه الصابورة من السفن المغادرة من الموانئ القريبة من فوكوشيما اليابانية.
وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أن هذه الخطوة جاءت قبل خطة اليابان لتصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة، والتي خزنت أكثر من 1.3 مليون طن من المياه منذ انصهار 3 مفاعلات بعد زلزال قوي ضرب قبالة الساحل في مارس 2011.
وأشارت إلى أن كوريا الجنوبية تعتزم فحص مستويات الإشعاع على مياه الصابورة من السفن المغادرة من 17 ميناء في 6 محافظات، وهي آوموري وإيواتي وفوكوشيما ومياغي وإيباراكي وتشيبا، مع الأجهزة المحمولة اعتبارا من 22 مايو.

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