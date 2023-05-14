كوريا الجنوبية تخطط لإجراء اختبار إشعاع بمياه صابورة السفن من 6 محافظات يابانية

أعلنت وزارة المحيطات الكورية الجنوبية اليوم الأحد أنها تخطط لإجراء اختبار إشعاع سريع على مياه الصابورة من السفن المغادرة من الموانئ القريبة من فوكوشيما اليابانية.

وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أن هذه الخطوة جاءت قبل خطة اليابان لتصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة، والتي خزنت أكثر من 1.3 مليون طن من المياه منذ انصهار 3 مفاعلات بعد زلزال قوي ضرب قبالة الساحل في مارس 2011.

وأشارت إلى أن كوريا الجنوبية تعتزم فحص مستويات الإشعاع على مياه الصابورة من السفن المغادرة من 17 ميناء في 6 محافظات، وهي آوموري وإيواتي وفوكوشيما ومياغي وإيباراكي وتشيبا، مع الأجهزة المحمولة اعتبارا من 22 مايو.