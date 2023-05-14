عشرات المستوطنيين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باقتحام عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية عن مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

ويتعرض "الأقصى" يوميا عدا يومي الجمعة والسبت لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى وتقسيمه مكانيا وزمانيا.

أصيب شاب فلسطيني بجروح

وقبل قليل، أصيب شاب فلسطيني بجروح، والعشرات بحالات اختناق اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للبلدة القديمة، بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن فلسطيني وصل مستشفيات نابلس، و أصيب نحو عشرين بحالات اختناق، كما اعتقلت تلك القوات فلسطينيين خلال عملية الاقتحام.