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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس حزب مصر الحديثة: نظام القائمة المغلقة يحقق الاستقرار السياسي

دكتور وليد دعبس -
دكتور وليد دعبس - رئيس حزب مصر الحديثة

أعلن الدكتور وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، في تصريحات صحفية، تمسك  حزبه بنظام القائمة المغلقة كونها تحقق الاستقرار السياسى لأى نظام، بعكس القائمة النسبية التى تزعزع الأنظمة المستقرة، كما أنها الاقدر على تحقيق الالتزامات الدستورية بالتمييز الإيجابى لبعض الفئات مثل نسبة تمثيل المرأة وذوى الإعاقة، أما القائمة النسبية فستحدث إشكاليات دستورية فى الواقع لا حصر لها.

وأضاف رئيس حزب مصر الحديثة أن نظام القائمة المغلقة يعطي فرصة لأكبر عدد من الأحزاب للمشاركة في الحياة النيابية، كما أنها لم يطعن عليها، وهي الأنسب في الوقت الحالي.

القائمة النسبية نظام القائمة المغلقة الالتزامات الدستورية التمييز الايجابى المراة

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