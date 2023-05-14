إليسا تبهر جمهورها بإطلالة كلاسيكية في أحدث ظهور

تألقت الفنانة اللبنانية إليسا، في ظهور مميز عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وخطفت الأنظار بفستان أبيض طويل ومحتشم، في إطلالة كلاسيكية لاقت تفاعلاً من الجمهور خلال التعليقات.

تستعد المغنية اللبنانية إليسا، لطرح فيلم وثائقي عن حياتها بالتعاون مع منصة نتفليكس قريبا، وذلك وفق ما أعلنت تقرير لبرنامج ET بالعربي، ويتم تصويره بين عدة دول منها فرنسا ولبنان.

وطرحت الشركة المنظمة لحفل الفنانة اليسا المقرر إقامتها فى السعودية بجدة يوم 18 مايو الحالى اسعار تذاكر الحفل وذلك بمشاركة الفنان آدم.

وتتراوح أسعار الحفل بين VVIP بـ 1450 ريال سعودي أي يعادل 11947 جنيها وVIP ب 1250 ريال سعودي أي يعادل 10299 جنيها وA بـ 550 ريال سعودي أي يعادل 4531 جنيها وB بـ 390 ريال سعودي أي يعادل 3213 جنيها وC بـ 250 ريال سعودي أي يعادل 2059 جنيها.