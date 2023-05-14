الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب بتركيا: حان الوقت ليكافأ الجميع على عملهم الشاق

أدلت الرئيسة المشاركة، لحزب الشعوب الديمقراطي، برفين بولدان، بصوتها في إيبيكيولو بمقاطعة فان التركية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية.

وقالت بولدان: "حان الوقت لكي يكافأ الجميع على عملهم الشاق. 82 مليون شخص لديهم أمل من انتخابات اليوم، نوجه هذه الدعوة إلى كل تركيا، على أمل أن تؤدي إلى السلام والأخوة والديمقراطية".

وأضافت: "الليلة هناك أمل كبير، أن يتغير مصير تركيا، سنفتح صناديق الاقتراع. يحتاج كل شخص في تركيا إلى الشعور بالأمل، لأن الناس كانوا متشائمين لفترة طويلة. أتمنى للجميع التوفيق وأعتقد من صميم القلب أننا سنفوز".