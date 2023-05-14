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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يناقش مقترحات الاتجاهات المرورية للمحاور الجديدة..صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

ناقش الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الاتجاهات المرورية للمحاور الجديدة والتي أنشأتها المحافظة ضمن خطتها لتطوير ورفع كفاءة  الشوارع والطرق الرئيسية وإنشاء محاور تساهم في تيسير حركة السيارات والمواطنين داخل المدن، جاء ذلك خلال جولته صباح اليوم لتفقد كورنيش طنطا وشارع سكة المحلة، بحضور العميد وائل حمودة مدير إدارة المرور والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

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وخلال الجولة بحث المحافظ الاتجاهات المرورية المناسبة  للمساهمة في إنهاء أزمة التكدسات المرورية بتقاطع شارع  سكة المحلة وطريق طنطا - المحلة مع الكورنيش ، والتي تتسم بالكثافة السكانية والمرورية العالية بسبب مزلقان السكة الحديد، موجهاً بتطبيق تلك الاتجاهات بشكل تجريبي ودراستها قبل البدء في تنفيذها بشكل فعلي.

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والجدير بالذكر أن المحافظة قد انتهت من رصف شارع سكة المحلة وكورنيش طنطا بمراحله الخمسة خلال الثلاثة أعوام الماضية، إلى جانب رفع كفاءة مزلقان الجميل، ضمن خطتها لرفع كفاءة الطرق وتمهيدها وتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

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