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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تقديم الرعاية الطبية لــ 2042 حالة بقوافل جامعة طنطا في المحلة الكبرى وقطور

قافلة جامعة طنطا
قافلة جامعة طنطا

نظمت جامعة طنطا خلال هذا الأسبوع قافلتين طبيتين  إلى قريتى سندسيس بمركز المحلة الكبرى وقرية شبرا بلولة بمركز قطور بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان للمرضى.

 وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتورة سحر الحجار القائم بعمل عميد كلية الصيدلة والدكتور محمد الشبيبنى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل هلال وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد أبو شادى وكيل وزارة الزراعة، وبالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة ".

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شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي لعدد 2042 من خلال 14 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 159 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.
تم توقيع الكشف الطبي فى التخصصات التالية :
116 حالة فى جراحة المخ والأعصاب و 202 حالة فى عيادة طب الأطفال، 245 بجراحة العظام، و188 بعيادة الأمراض الجلدية، و 208 بأمراض الباطنة، و 82 بعيادة جراحة المسالك البولية، و 230 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و56 بعيادة الجراحة العامة، و 106 بعيادة الأمراض الصدرية ، و 94 بالنفسية والعصبية، و252 بعيادة طب وجراحة العيون ، و75 بعيادة القلب والأوعية، و74 بعيادة الأسنان، و102 بعيادة التحاليل، و15 بعيادة تنظيم الأسرة.

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كما تم تحويل 159 حالة بواقع 14 جراحة مخ وأعصاب، و 4 أطفال ، 25 عظام، 8 جلدية، 9 باطنة، 10مسالك بولية ، 17 انف واذن وحنجرة ، 14 جراحة عامة، 12 الصدر، 9 نفسية وعصبية،32 طب وجراحة العيون. و5 قلب واوعية دموية.


كما شهدت القافلتين إجراء اختبارات محو الأمية لـ 48 مواطن، وزراعة 100 شجرة مثمرة بكل قرية، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالى القرية فى الاسعافات الأولية والأمراض المزمنة، اضافةً إلى تنظيم ندوة تثقيفية توعوية للمزاعين بالقرية حول الزراعة التعاقدية وأهميتها ودورها فى المرحلة الحالية، والأسمدة وتوفيرها للمزراعين، وتم الاستماع إلى كافة استفسارتهم والرد عليها.
شارك بالقافلة محمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

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استكمال اجتماعات الاسبوع التحاليل التخصصات الجامعية الجراحة العامة الدكتور محمود ذكي الدكتور محمود العلاج بالمجان الفحوصات اللازمة الكشف الطبي

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