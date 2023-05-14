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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زوجة خالد الغندور تكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الترجي

خالد الغندور وزوجته
خالد الغندور وزوجته

فجرت الإعلامية دينا سليم زوجة الإعلامي خالد الغندور مفاجأة لجمهورها عبر حسابها الشخصي فيسبوك .

وكتبت دينا من خلال حسابها الشخصي فيسبوك: "اللي هيتوقع نتيجة مباراة الاهلي والترجي يوم الجمعة ١٩ مايو هيكسب  تيشرت  النادي الأهلي منتظرة توقعاتكم النتيجة ومين هيجيب الاهداف #دينا_سليم#ملكه_التوقعات".

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وينتظر جمهور القلعة الحمراء المباراة الثانية بين النادي الأهلي والترجي التونسي، والتي تقام في القاهرة على ملعب "ستاد القاهرة" مساء الجمعة المقبل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث سيلعب الفائز من موقعة الأهلي والترجي ضد الفائز من الطرف الثاني بين الوداد البيضاوي المغربي وصنداونز الجنوب أفريقي.

الإعلامية دينا سليم زوجة الإعلامي خالد الغندور جمهور القلعة الحمراء الترجي التونسي النادي الأهلي ستاد القاهرة

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