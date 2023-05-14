عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعصار موكا يضرب ميانمار وبنجلاديش | فيديو

صدى البلد

بدأ إعصار موكا الشديد في التحطم على الشاطئ، عند الحدود بين بنغلاديش وميانمار، اليوم الأحد.‏

وتسبب الإعصار في اقتلاع الأشجار، وهطول أمطار غزيرة، في منطقة يقطنها مئات الآلاف من لاجئي الروهينغا.

وكان مركز التحذير الأمريكي المشترك من الأعاصير، حذر في وقت سابق من أن إعصار موكا محمّل برياح تصل سرعتها إلى 140 عقدة، أو 259 كيلومتر في الساعة، ما يعادل إعصار من "الفئة الخامسة" على مقياس "سفير – سمبسون" للرياح، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقالت جمعية الصليب الأحمر في ميانمار، إنها "تستعد لمواجهة طارئة كبيرة".

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يتسبب إعصار موكا في هطول أمطار غزيرة، مما قد يؤدي إلى حدوث انزلاقات أرضية.

وفي عام 2008، دمر إعصار نرجس، دلتا إيراوادي في ميانمار، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 138 ألف شخص.

وحذر العلماء من أن العواصف تزداد قوة، مع ارتفاع درجة حرارة العالم، بسبب تغير المناخ.

 


 

الإعصار اقتلاع الأشجار امطار غزيرة هطول أمطار غزيرة فرانس برس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة خالد الغندور تكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الترجي

إعلان عاجل من أردوغان بعد بدء فرز الأصوات في الانتخابات التركية

أنا حر.. رسالة غامضة لـ نجم الزمالك تثير التكهنات

تعليق مثير لمدرب صن داونز عن المرشح لحصد دوري أبطال أفريقيا

حسن المستكاوي يعلق على لقاء صن داونز والوداد

عائد 23%.. اعرف أعلى فائدة على الشهادات في البنوك

أزمة تورط صن داونز قبل موقعة الإياب ضد الوداد المغربي

١٠ آلاف مشجع.. مفاجأة في مباراة الإياب بين الأهلي والترجي

موضوعات متعلقة

رئيس مولدوفا يناقش فرص التمويل الأمريكية الجديدة لمساعدة بلاده على النمو الاقتصادي

بايدن: المحادثات مع الكونجرس لرفع حد ديون الحكومة تسير على قدم وساق

تقرير: الأمير أندرو طلب الانضمام لصورة العائلة المالكة عقب تتويج تشارلز وقصر باكنجهام أخفاها

تعزيزات على الحدود الأمريكية المكسيكية تحسبا لزيادة محتملة في عدد المهاجرين غير الشرعيين

بايدن يمدد أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات من روسيا

كندا تطرد دبلوماسيا صينيا بتهمة «ترهيب نائب»

العملة الرئيسية للعالم.. الرئيس المكسيكي يعلن دعمه لـ الدولار الأمريكي

حزب فرنسي يدعو لعودة العلاقات مع المغرب بعد توترها .. وتلك أسبابه

ترشيحاتنا

خادم الحرمين الشريفين يرسل رسالة عاجلة إلى الرئيس العراقي

أول تعليق من كليتشدار أوغلو بعد بدء فرز الأصوات في الانتخابات التركية

متي تنتهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟ .. ضابط استخبارات أمريكي يجيب

أخبار الأهلي|عرض سعودي لـ الشناوي.. أزمة بسبب رحيل سافيو.. ومصير استئناف كهربا

انتخاب محرم هلال رئيساً لاتحاد المستثمرين

بيان عاجل من الكرملين بشأن الاتفاقية بين أذربيجان وأرمينيا وروسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبيرة تنمية بشرية تكشف طرق التعامل مع الشخص المتطفل

الصحة والتجميل.. طريقة عمل بودرة قشر الرمان في المنزل

البوستر الرسمي .. وضع اللمسات النهائية على السجادة الحمراء لمهرجان كان

عجوز بريطانية تحقق حلم حياتها الخطير داخل السيرك |شاهد

فيديو

افتتحه السيسي.. أهم 6 معلومات لا تعرفها عن مصنع إنتاج البطاطس بالعوينات

ترشيد المياه وتحقيق أقصى استفادة من الموارد.. الرئيس يوجه رسائل مهمة

بالماء الساخن.. أم بلا قلب تنتهك حرمة جسد ابنتها صاحبة الـ 6سنوات

تفاصيل جديدة في قضية وفاء مكي.. ما علاقة هند عاكف؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ