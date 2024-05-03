جمال علام: مفيش أي مشاكل بين حسام حسن وأي لاعب في المنتخب

أكد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على تواصل دائم مع جميع لاعبي المنتخب.

وقال جمال علام في حواره مع برنامج "الهداف" مع الإعلامي أحمد عبد الباسط على قناة cbc إنه لا توجد أي أزمات أو خلافات في التوقيت الحالي بين حسام حسن وأي لاعب في المنتخب، وأن المدرب حريص على التواصل والمتابعة الدائمة لكل اللاعبين.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم: "مفيش أي مشاكل بين جهاز المنتخب واللاعبين.. ولازم نقفل الباب ده تماما".

وأكد رئيس اتحاد الكرة أن هناك تنسيق كامل بين جهاز المنتخب ورابطة الأندية، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ جميع طلبات حسام حسن بشأن مباريات الدوري، خاصة في إطار الاستعداد للمعسكر القادم للفراعنة في شهر يونيو، تحضيرا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات المونديال.