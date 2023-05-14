عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

زغروطة.. مشروع تخرج يناقش أزمة ارتفاع تكاليف الزواج

صدى البلد

أطلقت مجموعة من طلاب وطالبات كلية الاعلام بالجامعة الكندية حملة "زغروطة" وذلك ضمن مشروع التخرج الذى يهدف الى توعية الشباب والاهالي لتغيير منظورهم تجاه متطلبات الزواج بما يساهم في خفض تكاليف الزواج.


" زغروطة " مشروع تخرج من تنفيذ طلبة بكلية الإعلام قسم العلاقات العامة و الإعلان بالجامعة الكندية CIC تحت اشراف:-
ا.د/حنان غالي - رئس مجلس ادارة اعلام cic/ماجي الحلواني - عميدة/امال الغزاوي - ا/ راندا محمد

 وهو عبارة عن حملة توعية عن تكاليف الزواج، ويأتي مشروع التخرج تحت شعار  ( بيها تكمل فرحتك) ، وأوضحت مارينا أمجد أحد المشاركين بالمشروع إن زغروطه يعبر عن اكتمال الفرحة من خلال تحقيق هدف الشباب في تقليل تكاليف الزواج من خلال التنازل عن بعض الرفاهيات.


و جاءت مبادرة ( بيها تكمل فرحتك ) بعد بحث طويل قامت خلاله مجموعة العمل من الطلاب تضم، مارينا امجد وساره عصام وندي مدحت وچيرمين طارق وماهيتاب محمد و منار فكري ومي حمدي وياسمين تامر ونيره أيمن و شهد أيمن وكيرولس مجدى ومختار ماجد   وزياد عبدالله.

عقد أعضاء مشروع زغروطة لقاءات مع الأهالي في الشوارع والأسواق في أماكن متنوعة داخل محافظتي القاهرة والجيزة، وفي أكثر الأماكن اكتظاظا بالسكان مثل منطقة الأزهر والعتبة والغورية وغيرها، حيث تبين لهم أن هناك مشكلة كبيرة يجب تسليط الضوء عليها، خاصة مع الحالة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.


وتوصل مشروع زغروطة أن المشكله الأكبر تكمن في التمسك بالعادات والتقاليدالتي  تجعلهم عرضة للاتجاه إلي طرق مظلمة  مثل الإستدانة والاقتراض، لذلك قاموا بتوعية البنات المقبلات على الزواج بأبعاد القضية، بداية من رفع الوعي والإعتماد على الأساسيات فقط وكيفية التعامل مع العادات والتقاليد السلبية والتغلب عليها


وتقدم مبادرة ( بيها تكمل فرحتك ) أيضا بتقديم روشتة علاج لتلك الحالات منها : الاكتفاء بشراء كميات معقوله من متطلبات الزواج، وشراء الأجهزة الكهربائية المهمه فقط والتي تؤدي الغرض، وليس الشراء بهدف التباهي أمام الأقارب.


ولم يكتف الفريق  بالعمل الميداني فقط بل اتجهوا لتقديم التوعية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة تحت نفس الشعار ( بيها تكمل فرحتك ) الفيس بوك والانستجرام والتيك توك وغيرها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للتحقيق معها بقضية التزوير ..زوجة حسن شاكوش برفقه والدها في نيابة أكتوير

ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالألوان في المدارس | صور

البنك المركزي يكشف حقيقة إصدار عملة بلاستيكية فئة الـ 1000 جنيه| تفاصيل

تعليق مثير لمدرب صن داونز عن المرشح لحصد دوري أبطال أفريقيا

100 ألف دولار عقوبة جديدة علي الأهلي.. اعرف السبب

زوجة خالد الغندور تكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الترجي

لتجنب كارثة .. إعلان عاجل من الخزانة الأمريكية بشأن التخلف عن السداد

أزمة تورط صن داونز قبل موقعة الإياب ضد الوداد المغربي

ترشيحاتنا

كليتشدار أوغلو: لن ننام الليلة

مراسل القاهرة الإخبارية: تضاؤل الفارق بين أردوغان وكليجدار حسب هيئة الانتخابات

كلمة من جنود إبليس .. علي جمعة: احذر قولها أو فعلها

الكائنات الفضائية أبرزها.. تقرير يرصد 10 أمور خطيرة تنذر بـ نهاية العالم|تفاصيل

مصر تداوي جراج الأشقاء في فلسطين.. كيف ينظر العالم لدور القاهرة| خاص

وزير المالية السوداني يفجر مفاجأة بشأن النظام المصرفي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطل مسلسل شهير.. دمية اليد "ثينج" تتألق على سجادة حفل البافتا

ظهرت بالحجاب في حفل البافتا.. من هي زينب جيوا مقدمة الحدث عبر تيك توك؟

بالبكاء واللطم والصراخ.. قصة تريند البلوجر لمى الأصيل وباسل خير

غير البشرة والتجميل .. حمض الهيالورونيك يعالج هذا المرض المؤلم

فيديو

تنقذ الملايين من السرطان.. مصرية في اليابان تحصد أعلى تكريم |فيديوجراف

ليست المرة الأولى.. ولادة طفلة بعين واحدة تثير الجدل في العراق

افتتحه السيسي.. أهم 6 معلومات لا تعرفها عن مصنع إنتاج البطاطس بالعوينات

ترشيد المياه وتحقيق أقصى استفادة من الموارد.. الرئيس يوجه رسائل مهمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ