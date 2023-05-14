زغروطة.. مشروع تخرج يناقش أزمة ارتفاع تكاليف الزواج

أطلقت مجموعة من طلاب وطالبات كلية الاعلام بالجامعة الكندية حملة "زغروطة" وذلك ضمن مشروع التخرج الذى يهدف الى توعية الشباب والاهالي لتغيير منظورهم تجاه متطلبات الزواج بما يساهم في خفض تكاليف الزواج.



" زغروطة " مشروع تخرج من تنفيذ طلبة بكلية الإعلام قسم العلاقات العامة و الإعلان بالجامعة الكندية CIC تحت اشراف:-

ا.د/حنان غالي - رئس مجلس ادارة اعلام cic/ماجي الحلواني - عميدة/امال الغزاوي - ا/ راندا محمد

وهو عبارة عن حملة توعية عن تكاليف الزواج، ويأتي مشروع التخرج تحت شعار ( بيها تكمل فرحتك) ، وأوضحت مارينا أمجد أحد المشاركين بالمشروع إن زغروطه يعبر عن اكتمال الفرحة من خلال تحقيق هدف الشباب في تقليل تكاليف الزواج من خلال التنازل عن بعض الرفاهيات.



و جاءت مبادرة ( بيها تكمل فرحتك ) بعد بحث طويل قامت خلاله مجموعة العمل من الطلاب تضم، مارينا امجد وساره عصام وندي مدحت وچيرمين طارق وماهيتاب محمد و منار فكري ومي حمدي وياسمين تامر ونيره أيمن و شهد أيمن وكيرولس مجدى ومختار ماجد وزياد عبدالله.

عقد أعضاء مشروع زغروطة لقاءات مع الأهالي في الشوارع والأسواق في أماكن متنوعة داخل محافظتي القاهرة والجيزة، وفي أكثر الأماكن اكتظاظا بالسكان مثل منطقة الأزهر والعتبة والغورية وغيرها، حيث تبين لهم أن هناك مشكلة كبيرة يجب تسليط الضوء عليها، خاصة مع الحالة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.



وتوصل مشروع زغروطة أن المشكله الأكبر تكمن في التمسك بالعادات والتقاليدالتي تجعلهم عرضة للاتجاه إلي طرق مظلمة مثل الإستدانة والاقتراض، لذلك قاموا بتوعية البنات المقبلات على الزواج بأبعاد القضية، بداية من رفع الوعي والإعتماد على الأساسيات فقط وكيفية التعامل مع العادات والتقاليد السلبية والتغلب عليها



وتقدم مبادرة ( بيها تكمل فرحتك ) أيضا بتقديم روشتة علاج لتلك الحالات منها : الاكتفاء بشراء كميات معقوله من متطلبات الزواج، وشراء الأجهزة الكهربائية المهمه فقط والتي تؤدي الغرض، وليس الشراء بهدف التباهي أمام الأقارب.



ولم يكتف الفريق بالعمل الميداني فقط بل اتجهوا لتقديم التوعية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة تحت نفس الشعار ( بيها تكمل فرحتك ) الفيس بوك والانستجرام والتيك توك وغيرها.