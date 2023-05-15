شوبير يصدم نجم الأهلي بشأن المشاركة بمباراة الترجي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق تفاصيل تشكيل الفريق أمام الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي في إطار مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق قرر استبعاد حمدي فتحي من المشاركة في المباراة عقب تلقيه بطاقة صفراء

وأضاف شوبير أن كولر متخوف من إمكانية تلقي حمدي فتحي بطاقه صفراء أخرى لذلك قرر استبعاده .

وأضاف شوبير أن حمدي فتحي لاعب هام بالنسبة لكولر لذلك لا يرغب في المخاطره بإمكانه غيابه عن النهائي .