الدكتور هاني الناظر يحذر من مخاطر استعمال المناديل المبللة للأطفال |فيديو

حذر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق الأمهات من استخدام المناديل المبللة للأطفال، قائلاً:"أحذر بشدة الأمهات من استخدام الويبس، الذي يحتوي على مواد مطهرة، لأنها تسبب حساسية شديدة للأطفال"

هاني الناظر: صابون الجليسرين مناسب للبشرة الحساسة و بشرة الرضع

وأضاف " هاني الناظر" اثناء لقائه على فضائية "TEN"، أن أفضل وسيلة لتنظيف الأطفال هي "صابونة الجليسرين"، مؤكداً أن صابون الجليسرين مناسب للبشرة الحساسة، وبشرة الرضع.

وأشار استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق الأمهات، إلى أن هناك إكزيما تسمى "إكزيما الرضع"، ويكون العامل الوراثي سبباً للإصابة بها، مثل زواج الأقارب، أو إصابة الأب و الأم بإكزيما مزمنة.