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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: يجب الاستناد إلى المعلومات البيلاروسية الرسمية بشأن الوضع الصحي للرئيس لوكاشينكو

صدى البلد

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، تعليقا على تقارير حول الوضع الصحي للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إنه "يجب الاستناد إلى المعلومات الرسمية التي تصدر عن مينسك".

وأشار بيسكوف - في تصريح للصحفيين، اليوم /الاثنين/ - أن مينسك لم تبلغ عن أي مشاكل تخص الوضع الصحي للرئيس لوكاشينكو.

وكانت آخر مرة ظهر فيها ألكسندر لوكاشينكو علنا في 9 مايو الجاري، حيث حضر في البداية احتفالات "عيد النصر" في موسكو، ولكنه لم يرافق قادة الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة عندما ساروا من الكرملين إلى حديقة ألكسندر.. وغاب لوكاشينكو عن الأحداث الاحتفالية في 14 مايو في إطار يوم رموز الدولة في بيلاروس.

وقالت صحيفة "ناشا نيفا" البيلاروسية، في وقت سابق، أن لوكاشينكو يعاني من عدوى فيروسية، فيما أكد النائب الأول لرئيس لجنة الدوما الروسي لشؤون رابطة الدول المستقلة كونستانتين زاتولين، لاحقا، المعلومات المتعلقة بمرض رئيس بيلاروس، مشيرا إلى أن هذا لا يتعلق بفيروس كورونا.
 

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