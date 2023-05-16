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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة فى سعر عيار 21

الذهب - ارشيفية
الذهب - ارشيفية

تراجعت أسعار الذهب في مصر، بعد فترة من الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، وأرجع الخبراء ذلك إلى تأثير قرار الحومة الإيجابي بإعفاء واردات الذهب من الضرائب.

تراجع سعر الذهب 


ويواصل سعر الذهب بالسوق المصري هبوطه بشكل ملحوظ، وذلك في ظل تراجع الطلب على المعدن النفيس في ظل استقرار مؤقت في الأسواق دفع العديد من المشاركين في الأسواق إلى عمليات البيع بهدف جني الأرباح والاستفادة من المستويات المرتفعة لأسعار الذهب.


وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الثلاثاء 2330 جنيه للجرام بالقرب من مستويات إغلاق الأمس، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18640 جنيها، وانخفضت أسعار الذهب منذ بداية الأسبوع بنسبة 3.3% ليفقد 80 جنيها من قيمته في ظل سيطرة عمليات البيع على المعدن النفيس على المستوى المحلي، هذا بالإضافة إلى انخفاض سعر الأونصة العالمية وملامسة المستوى 2000 دولار نهاية الأسبوع الماضي، بحسب جولد بيليون.


متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
 

سعر الذهب اليوم في مصر
 

الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 2,594 شراء 2,617 جنيها
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 2,378 شراء 2,399 جنيها


سعر الذهب عيار 21


عيار 21 بيع 2,270 شراء 2,290 جنيها


الذهب عيار 18


عيار 18 بيع 1,946 شراء 1,963 جنيها


الذهب عيار 14


عيار 14 بيع 1,513 شراء 1,527 جنيها


الذهب عيار 12


عيار 12 بيع 1,297 شراء 1,309 جنيها


سعر الذهب اليوم في مصر


الاونصة بيع 80,682 شراء 81,393 جنيها
الجنيه الذهب بيع 18,160 شراء 18,320 جنيها
الكيلو بيع 2,594,286 شراء 2,617,143 جنيها

 

سعر الذهب أمس في مصر
 

الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 2,686 شراء 2,743 جنيها
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 2,462 شراء 2,514 جنيها
سعر الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 2,350 شراء 2,400 جنيها
الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 2,014 شراء 2,057 جنيها
الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1,567 شراء 1,600 جنيها
الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 1,343 شراء 1,371 جنيها


سعر الذهب  في مصر


الاونصة بيع 83,526 شراء 85,303 جنيها
الجنيه الذهب بيع 18,800 شراء 19,200جنيها
الكيلو بيع 2,685,714 شراء 2,742,857 جنيها
 

سعر الذهب


سعر مصنعية الذهب

 

يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

سعر الذهب في مصر

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.

 

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