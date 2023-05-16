تراجع أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة فى سعر عيار 21

تراجعت أسعار الذهب في مصر، بعد فترة من الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، وأرجع الخبراء ذلك إلى تأثير قرار الحومة الإيجابي بإعفاء واردات الذهب من الضرائب.

تراجع سعر الذهب



ويواصل سعر الذهب بالسوق المصري هبوطه بشكل ملحوظ، وذلك في ظل تراجع الطلب على المعدن النفيس في ظل استقرار مؤقت في الأسواق دفع العديد من المشاركين في الأسواق إلى عمليات البيع بهدف جني الأرباح والاستفادة من المستويات المرتفعة لأسعار الذهب.



وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الثلاثاء 2330 جنيه للجرام بالقرب من مستويات إغلاق الأمس، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18640 جنيها، وانخفضت أسعار الذهب منذ بداية الأسبوع بنسبة 3.3% ليفقد 80 جنيها من قيمته في ظل سيطرة عمليات البيع على المعدن النفيس على المستوى المحلي، هذا بالإضافة إلى انخفاض سعر الأونصة العالمية وملامسة المستوى 2000 دولار نهاية الأسبوع الماضي، بحسب جولد بيليون.



متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية



سعر الذهب اليوم في مصر



الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,594 شراء 2,617 جنيها

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,378 شراء 2,399 جنيها



سعر الذهب عيار 21



عيار 21 بيع 2,270 شراء 2,290 جنيها



الذهب عيار 18



عيار 18 بيع 1,946 شراء 1,963 جنيها



الذهب عيار 14



عيار 14 بيع 1,513 شراء 1,527 جنيها



الذهب عيار 12



عيار 12 بيع 1,297 شراء 1,309 جنيها



سعر الذهب اليوم في مصر



الاونصة بيع 80,682 شراء 81,393 جنيها

الجنيه الذهب بيع 18,160 شراء 18,320 جنيها

الكيلو بيع 2,594,286 شراء 2,617,143 جنيها

سعر الذهب أمس في مصر



الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,686 شراء 2,743 جنيها

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,462 شراء 2,514 جنيها

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,350 شراء 2,400 جنيها

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,014 شراء 2,057 جنيها

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,567 شراء 1,600 جنيها

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,343 شراء 1,371 جنيها



سعر الذهب في مصر



الاونصة بيع 83,526 شراء 85,303 جنيها

الجنيه الذهب بيع 18,800 شراء 19,200جنيها

الكيلو بيع 2,685,714 شراء 2,742,857 جنيها



سعر الذهب



سعر مصنعية الذهب

يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

سعر الذهب في مصر

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.