كابتن فريق كرة السلة بالأهلي: الجماهير تستحق الاحتفال بالسوبر

عبر سيف سمير، كابتن الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته بحصول الفريق على لقب بطولة دوري السوبر بعد الفوز على الاتحاد السكندري، مؤكدًا أنها بطولة غالية.

وأوضح أن البطولة كانت أولوية لدى الجميع منذ بداية الموسم الجاري، وأنها جاءت بعد تعب ومجهود وتركيز كبير من الجميع، خاصة أنها جاءت على حساب فريق مميز مثل الاتحاد السكندري.

وأشار سيف إلى أن جماهير الأهلي تستحق أن تحتفل باللقب الذي أسهمت في الفوز به، من خلال دعمها للاعبين على مدى الفترة الماضية، وكانت السند القوي للجميع خاصة في الفترات الصعبة التي واجهت اللاعبين.

وتوجه كابتن الفريق بالشكر إلى منظومة النادي بالكامل، خاصة مجلس الإدارة على ما يقوم به من جهود كبيرة خلف الكواليس لتوفير الأجواء المناسبة من أجل المنافسة على البطولات.