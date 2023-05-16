استشاري علاقات أسرية: لا فرق بين الرجل والمرأة في طبيعة العلاقات الاجتماعية

قال دكتور خليل زيود، استشاري العلاقات الأسرية، إنه من الطبيعي أن يمر الإنسان في العلاقات بنوع من الملل، مشيرا إلى أن ذلك من الطبيعة الإنسانية.

وأوضح خليل زيود، خلال تصريحات لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه من الممكن أن نجدد في العلاقات الإنسانية، أو اتباع طرق جديدة في التعامل، لكسر الروتين والملل الذي يمكن أن يحدث للإنسان.

فهم طرق التغلب على الملل

وأشار استشاري العلاقات الأسرية، إلى أن سبب الارتباط يحدد نوع الملل في العلاقات، مؤكدا أنه يجب فهم طرق التغلب عليه، مؤكدا أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في طبيعة العلاقات الاجتماعية، وكل حالة تدرس منفردة.