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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسامة عرابي: كولر نجح في تطوير مستوى الأهلي

صدى البلد

أكد أسامة عرابي، نجم الأهلي السابق، أن المارد الأحمر تأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا رغم أن هناك لقاء العودة مع الترجي التونسي.

وقال عرابي في تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "مارسيل كولر مدرب الأهلي يطور نفسه كل مباراة، وهذا يجعل أداء الأهلي يتطور بشكل كبير وأصبحت هناك شراسة هجومية".

وأضاف: "مباراة الترجي التونسي يجب أن يكون هناك تركيز ولكن بكل تأكيد الأهلي وصل إلى المباراة النهائية".

تدريبات الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته عصر أمس الإثنين، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة، عقب مباراة الترجي التونسي.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للاعبيه قبل انطلاق المران الجماعي، الذي بدأ باجتماع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، مع اللاعبين.

وحرص عبد الحفيظ على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، بضرورة غلق صفحة مباراة الذهاب والتركيز في لقاء العودة أمام الترجي الجمعة المقبل.

وانطلقت فقرات المران بوحدات بدنية متنوعة تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، حيث أدى اللاعبون تدريبات استشفائية وبدنية في الجيم.  

واجتمع مارسيل كولر بالجهاز الفني المعاون وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي، وذلك للاطمئنان على حالة اللاعبين وتحديد برنامج التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وخاض رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات بدنية وفنية متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم كولر فقرات المران بتدريب فني وتكتيكي، وانتهى المران بتقسيمة قوية شارك فيها ثلاثة فرق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي والمحدد لها مساء الجمعة المقبل، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أسامة عرابي دوري ابطال افريقيا الترجي الأهلى كولر

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