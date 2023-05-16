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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

إسلام الغزولي: الرئيس السيسي لمس نبض الشارع.. والحوار الوطني خطوة بالطريق الصحيح

صدى البلد

قدم إسلام الغزولي، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لأنه لمس نبض الشارع الحقيقي، وهو وجود حالة من حالات الحوار، فالجمود خلال الفترات السابقة أصاب الحياة السياسية بحالة من حالات الركود وأثر ذلك على الشارع المصري، وبالتالي كانت هناك استجابة مبكرة من الرئيس للدعوة إلى الحوار الوطني. 
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "أهم مخرجات اليوم الأول من الحوار الوطني.. النظام الانتخابي ومكافحة التمييز". 
وقال إن المشاركين في الحوار الوطني من مختلف التيارات وليس بينهم تطابق، ولكننا نبحث عن الوصول إلى مساحة مشتركة، فالتهديدات الإقليمية تهدد الشأن الداخلي، ولذلك كان لابد من الجلوس لمناقشة العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاج إلى حوار، مضيفًا أن الأصل العام في الحوار  الأحزاب السياسية. 
وأضاف أن يوم أمس كان راقيًا للغاية والتاريخ سيضع الأحزاب أمام مسئولية فارقة على جميع المحاور، مشيرًا إلى أن الشكل العام للحوار الوطني مبشر ويعطي حالة أمل كنا افتقدناه، فالحوار دون خطوط حمراء أو توجيهات ونحن كحزب المصريين الأحرار الحوار فاق توقعاتنا، موضحًا أنه سيحدث حالة من التطور في النقاش. 
وأكد أن الحوار الوطني خطوة البداية في الطريق الصحيح وما كنا نأمله من الدولة المصرية يحدث الآن.

إسلام الغزولي عبدالفتاح السيسي الحياة السياسية الحوار الوطني النظام الإنتخابى

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