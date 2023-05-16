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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رافينيا يحسم الجدل حول مصيره مع برشلونة

رافينيا
رافينيا

حسم البرازيلي رافينيا، لاعب فريق برشلونة الإسباني، الجدل حول مصيره مع البلوجرانا في الموسم المقبل 2023-2024.

كانت تقارير صحفية، أكدت مؤخرا رغبة رافينيا في العودة إلى الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، لخوض عدد دقائق أكثر، كما ترحب إدارة البلوجرانا برحيله حال وصول عرضا بقيمة 80 مليون يورو.

وقال رافينيا خلال احتفالات برشلونة بالتتويج بلقب الدوري الإسباني: "أنا سعيد جدًا بالفوز بهذا اللقب هنا في برشلونة، إنه أفضل مما كنت أتخيل". 

أضاف: "بالتأكيد الموسم المقبل سنحاول تحقيق المزيد من الألقاب للفريق".

وتوج برشلونة بلقب الدوري الإسباني، أول أمس الأحد، بعد الفوز على إسبانيول بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة 34 من عمر المسابقة.

برشلونة رافينيا الدوري الإنجليزي البلوجرانا الدوري الإسباني

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