عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إطلالة جريئة.. سعر خيالي لفستان منى زكي في أحدث ظهور لها

منى زكي
منى زكي

شاركت الفنانة منى زكي المتابعين بمجموعة صور جديدة أثارت الجدل، وظهرت في جلسة التصوير بكسر في اليد مع تركيب الجبس.

وتألقت منى زكي بإطلالة مثيرة للجدل، مرتدية فستان قصير فوق الركبة باللون الأسود، بصيحة الكتف الساقط، والكرانيش على منطقة الصدر يبرز قوامها الرشيق.

txt

تتخطي ربع مليون جنيه .. سعر طرحة يثير ضجة على الفيسبوك | اعرف الحكاية

txt

بفستان قصير .. منى زكي تثير الجدل بهذه الإطلالة

سعر فستان منى زكي

وجاء الفستان من توقيع دار الأزياء العالمية LE RAPHIA، Ruffled mini dress، وبلغ سعره 860 يورو أي حوالي 30 الف جنيه.

ونسقت منى زكي مع الإطلالة حذاء كعب عالي باللون الاسود لاستكمال إطلالتها الجذابة.

واعتمدت منى زكي على تسريحة شعر بسيطة بدون تكلف، حيث ظهرت بالذيل حصان، مع ارتداء المجوهرات الرقيقة مثل الأقراط في الأذن وانسيال في اليد.

فستان منى زكي 
منى زكى فستان منى زكي سعر فستان منى زكي الأزياء العالمية الفنانة منى زكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات بداية من أول إبريل

الشائعات أصبحت حقيقة| صلاح خارج ليفربول بنسبة 100%؜ وهذه وجهته القادمة

الحق واشتري بسرعة| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 530 جنيها

500 جنيه انخفاضا.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب وعيار 21 يهبط اليوم

أحمد حسن: قرار هام ومرتقب بشأن نادي الزمالك خلال ساعات

أكثر سورة يحبها الله وأمرنا النبي بقراءتها كل صباح ومساء

فرق توقيت.. كاف يصدم الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلي يحسم مصير أفشة بقرار نهائي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

ماذا يحدث عند شرب 3 فنجان قهوة يوميا ؟ جمال شعبان يكشف مفاجأة

تتخطي ربع مليون جنيه .. سعر طرحة يثير ضجة على الفيسبوك | اعرف الحكاية

عشان حوارات البنات.. محل ملابس يضع شروطا ساخرة لعدم الاسترجاع

بفستان قصير .. منى زكي تثير الجدل بهذه الإطلالة

برج الجدي .. حظك اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 : واجه العقبات

برج القوس .. حظك اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 : استغل طاقتك

برج العقرب .. حظك اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 : رفاهية مالية

برج الميزان .. حظك اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 : أخبار جيدة

ترشيحاتنا

خوفا من صواريخ المقاومة.. الاحتلال يعلن نشر منظومة القبة الحديدية في القدس

العثور على قبر يزيد عمره عن ألف عام داخل قرافة القاهرة الإسلامية

اعتقال رئيس المحكمة العليا في أوكرانيا.. تفاصيل

بتعديل في منطقة الصدر.. سعر غير متوقع لفستان منى زكي بمهرجان كان السينمائي

قاطرة التنمية.. النقل تصل إلى العاصمة الإدارية وتسهل وصول المواطنين والموظفين لمصالحهم

بسبب الإعلانات المضللة .. الاتحاد الأوروبي يسن قوانين تنظم سوق الهواتف الذكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نبيع ولا نشتري| ما السعر العادل للذهب في مصر ومتى يصل إليه؟

رئيس الأركان يلتقى قائد الجيش الهندى لبحث التعاون العسكري المشترك.. صور

بري لارسون وروبن أوستلوند.. جلسة تصوير للجنة تحكيم مهرجان كان قبل الافتتاح

الرئيس السيسي يوافق على 22 قراراً مهماً خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار

فيديو

توفيت لسبب صادم .. تفاصيل مؤلمة في حادث طالبة المنيا

بسمة وهبة تفجر مفاجأة فى أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. تفاصيل

هزة قوية في أسعار الذهب ومفاجأة بالدولار | تفاصيل

كانت حاسة.. شاهد آخر ما كتبته طالبة المنيا حزنا على وفاة والدها/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ