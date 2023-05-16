إطلالة جريئة.. سعر خيالي لفستان منى زكي في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة منى زكي المتابعين بمجموعة صور جديدة أثارت الجدل، وظهرت في جلسة التصوير بكسر في اليد مع تركيب الجبس.

وتألقت منى زكي بإطلالة مثيرة للجدل، مرتدية فستان قصير فوق الركبة باللون الأسود، بصيحة الكتف الساقط، والكرانيش على منطقة الصدر يبرز قوامها الرشيق.

سعر فستان منى زكي

وجاء الفستان من توقيع دار الأزياء العالمية LE RAPHIA، Ruffled mini dress، وبلغ سعره 860 يورو أي حوالي 30 الف جنيه.

ونسقت منى زكي مع الإطلالة حذاء كعب عالي باللون الاسود لاستكمال إطلالتها الجذابة.

واعتمدت منى زكي على تسريحة شعر بسيطة بدون تكلف، حيث ظهرت بالذيل حصان، مع ارتداء المجوهرات الرقيقة مثل الأقراط في الأذن وانسيال في اليد.