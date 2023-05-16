توترات عنيفة.. محللون يستبعدون خوض الصين حربا مع امريكا بسبب تايوان

ارتفع التوتر بين أمريكا والصين خلال الأشهر الماضية، بسبب جزيرة تايوان، التي تعتبرها الصين، منطقة تتبعها، وفق ما ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية.

زاد التوتر بشكل كبير العام الماضي بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، السابقة نانسي بيلوسي للجزيرة، وحركة الصين قطعا من جيشها الأكبر في العالم من ناحية عدد القوات.

وفي ضوء ذلك، ورغم قدرات بكين، إلا أنها قد لا تقدم على خطوة الاجتياح هذه.

يأتي على رأس ما يمكن أن يمنع الصين من الدخول في حرب واحتمال مواجهة أمريكا، التي تعهدت بالدفاع عن الجزيرة، هو عدم جاهزية الجيش الصيني الذي لم يخوض حربا منذ عام 1979.

وبحسب ما ذكر خبير اسكاي نيوز عربية، فقد تلجأ بكين، لإنشاء شركات قتال لاستقدام مقاتلين محترفين مثل شركة "فاجنر" الروسية.

ويقول مراقبون أنه على الرغم من قوة الأسلحة الصينية وتقدمها والعدد الكبير لجنود وضباط الجيش، إلا أن تدريبهم ليس بالكفاءة المتوقعة.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه رغم إصدار الرئيس الصيني، شي جين بينج، أوامره للجيش بالاستعداد لاسترداد تايوان بحلول 2027 فإن بلاده تعاني قلة إمكانيات المقاتل لديها.