مستوى جديد من العلاقات بين مصر وجنوب أفريقيا|تعزيز المسيرة التاريخية والأخوية بينهما

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس اتصالاً هاتفياً من الرئيس "سيريل رامافوزا"، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول التباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وجنوب أفريقيا في مختلف المجالات، في إطار حرص البلدين على تعزيز العلاقات التاريخية والأخوية بينهما على شتى الأصعدة، بالإضافة إلى دفع التشاور والتنسيق حول مختلف قضايا السلم والأمن والتنمية الاقتصادية، لما للدولتين من ثقل مهم يخدم المصالح الأفريقية ككل.

وشهد الاتصال بحث مستجدات عدد من القضايا الدولية، وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية، اخذاً في الاعتبار تداعياتها السلبية على أوضاع الاقتصاد والغذاء والطاقة في الدول النامية على مستوى العالم، لاسيما في أفريقيا.

مصر تتعاون مع جنوب افريقيا

واستكمالات لتعزيز العلاقات الثنائية بين الدولة المصرية وجنوب افريقيا، يرصد "صدى البلد"، أهم وأبرز المعلومات عن العلاقات الثناية بين مصر وافريقيا من خلال السطور التالية:

وفي 4 مايو الماضي، قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتوقيع بروتوكول تعاون ثنائي مع نظيره الجنوب افريقي زيزي كدوا، في مجالي الرياضة والترفيه للأعوام 2023/2026، بحضور السفير المصري أحمد الفاضلي، ونائب السفير المستشار محمد قنديل، والقنصل أحمد شديد، وذلك بمقر السفارة المصرية، ضمن برنامج زيارته لجنوب افريقيا.

أكد وزير الشباب والرياضة أن البرتوكول يأتي في إطار تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الرياضة والترفيه، والتي تلقي دعماً واهتماما كبيراً خاصة في ظل تواجد رؤي سياسية تدعم هذا المنطلق، وسعياً لتشجيع ومواصلة تطوير علاقتهم الودية من خلال تبادل البرامج التي تهدف إلى إفادة المشاركين في الأنشطة الرياضية والترفيهية في كلا البلدين، وفقاً للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية ونظيرتها بجنوب افريقيا بشأن التعاون الثنائي في مجالي الرياضة والترفيه الموقعة بتاريخ 22 أكتوبر 2001.

وتقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالشكر للسفير المصري أحمد الفاضلي على حسن الاستضافة، والعمل على توفير كافة الخدمات والدعم الكامل للجالية المصري المتواجدة بجنوب افريقيا.

فيما أوضح زيزي كدوا وزير الرياضة الجنوب افريقي، أن تقارب الشعب المصري والجنوب الافريقي في العديد من الأمور المشتركة، يضع مصر نموذجاً يحتذي به في كيفية تقديم الخدمات المختلفة للشباب ودعمهم في المجالات المختلفة، مشيداً بما تقوم به الحكومة المصرية من أجل توفير كافة الخدمات للشباب ودعمهم، من خلال دعم المشروعات الصغيرة وريادة الاعمال وغيرها من المجالات التي تؤهلهم.

تطوير العلاقات الثنائية بين الطرفين

وسبق، وتلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا".

وصرح المتحدث الرسمي حينها- باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول استعراض مختلف ملفات التعاون الثنائي، وكذلك بعض القضايا الافريقية، وسُبل تدعيم التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأفريقية.

وقد اعرب الرئيس رامافوزا عن حرصه لتفعيل وتطوير التعاون الثنائي مع مصر، لما فيه صالح البلدين والشعبين الشقيقين، وكذلك لدعم العمل الافريقي المشترك لتحقيق تطلعات شعوب القارة نحو مستقبل افضل.

من جانبه، أكد الرئيس علي تطلع مصر لتطوير علاقاتها مع جنوب أفريقيا في مختلف المجالات، لا سيما في ضوء ما يجمع بين البلدين من علاقات متميزة، مشيرًا سيادته إلى أهمية العمل على تعظيم الاستفادة مما تتمتع به الدولتان من إمكانات وقدرات كبيرة بهدف تفعيل أطر التعاون الثنائي في القطاعات المختلفة، بما يحقق المصالح المشتركة، ويساهم في الدفع قدمًا بقاطرة التنمية بالقارة الأفريقية.

تعاون مصري افريقي في التجارة

ومن ناحية أخرى، أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أهمية العمل على بناء علاقة استراتيجية بين مصر ودولة جنوب أفريقيا تسهم في رسم الخريطة الاقتصادية للقارة الأفريقية، مشيرة إلى أهمية تعزيز أطر التعاون بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك والتى تشمل السياسة الصناعية وتحرير التجارة وجذب الاستثمارات وتعميق الصناعة الأفريقية وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج بصورة تحقق مصالح كافة دول القارة السمراء.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدتها مع إبراهيم باتيل وزير التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب افريقي لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين، وذلك في إطار مشاركتهما بفعاليات المعرض الافريقي الثاني للتجارة البينية والذي تم فتحه خلال الفترة من 15 وحتى 21 نوفمبر 2021 في مدينة ديربان بدولة جنوب إفريقيا، حضر اللقاء أحمد الفاضلى سفير مصر في جنوب إفريقيا، والمستشار تجاري راجي عدلي، رئيس المكتب التجاري المصري بجنوب إفريقيا.

وقالت الوزيرة ان مصر تتطلع لتطوير العلاقات التجارية مع دولة جنوب أفريقيا بما يعكس إمكانات وقدرات أكبر اقتصادين في القارة وأكثرهما تنوعاً، مشيرة إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين الجانبين لتنفيذ المبادرات وآليات التعاون المتفق عليها بين مصر ودولة جنوب إفريقيا.

وعلى نفس السياق، قامت الدكتورة جريس ناليدي باندور وزيرة العلاقات الدولية والتعاون الدولي بجمهورية جنوب أفريقيا، بزيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية يرافقها وفد حكومي رفيع المستوى، بدعوة من سامح شكري، وزير الخارجية، وتزامنا مع انعقاد الدورة التاسعة للجنة المشتركة للتعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب أفريقيا في القاهرة خلال الفترة 23-25 مايو 2022.

التبادل التجاري بين مصر وجنوب إفريقيا

وأكد الوزيران حينها- على الالتزام بتطوير العلاقات الثُنائية بين البلدين على نطاق واسع وعميق وقوي وصلد، باعتبارهما دولتين أفريقيتين شقيقتين، بهدف تحسين أوضاع شعبيهما وتعزيز السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، فضلاً عن تقديم حلول أفريقية للمشكلات الأفريقية اهتداءً بالقيم الُمشتركة بين البلدين.

واتفق الوزيران حينها- على السعي من أجل التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المُستدامة على مستوى القارة الأفريقية.

ويقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية، إن ترتبط مصر وجنوب إفريقيا منذ عام 1994 بعلاقات اقتصادية قوية وإن كانت لا تعكس حجم وقوة العلاقات السياسية بين الدولتين، وهناك العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما في العديد من المجالات الأخرى.

وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا الاتصال تم في وقت جيد جدا، من أجل تعزيز التعاون بالمجالات السياسية والاقتصادية، مؤكدا: "هناك العديد من مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الجاري دراستها ومراجعتها من الجانبين".

والجدير بالذكر، أن ارتفع قيمة التبادل التجاري بين مصر وجنوب إفريقيا إلى 217.1 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 158.5 مليون دولار خلال عام 2020 بزيادة بلغت 58.6 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 37%.

وسجلت قيمة الصادرات المصرية لجنوب إفريقيا 128.9 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 75.2 مليون دولار خلال عام 2020، وذلك بزيادة بلغت 53.7 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 71.5%.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من حنوب إفريقيا 88.2 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 83.3 مليون دولار خلال عام 2020 بزيادة سجلت 4.9 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 5.8%.

كما بلغت قيمة الاستثمارات الجنوب أفريقية في مصر 74.6 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 10.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بزيادة سجلت 64 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 600.5%.