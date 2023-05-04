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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جنوب أفريقيا: مصر نموذجا يحتذى به في كيفية تقديم الخدمات المختلفة للشباب

صدى البلد

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتوقيع بروتوكول تعاون ثنائي مع نظيره الجنوب افريقي زيزي كدوا، في مجالي الرياضة والترفيه للأعوام 2023/2026، بحضور السفير المصري أحمد الفاضلي، ونائب السفير المستشار محمد قنديل، والقنصل أحمد شديد، وذلك بمقر السفارة المصرية، ضمن برنامج زيارته لجنوب افريقيا.

أكد وزير الشباب والرياضة أن البرتوكول يأتي في إطار تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الرياضة والترفيه، والتي تلقي دعماً واهتماما كبيراً خاصة في ظل تواجد رؤي سياسية تدعم هذا المنطلق، وسعياً لتشجيع ومواصلة تطوير علاقتهم الودية من خلال تبادل البرامج التي تهدف إلى إفادة المشاركين في الأنشطة الرياضية والترفيهية في كلا البلدين، وفقاً للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية ونظيرتها بجنوب افريقيا بشأن التعاون الثنائي في مجالي الرياضة والترفيه الموقعة بتاريخ 22 أكتوبر 2001.

وتقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالشكر للسفير المصري أحمد الفاضلي على حسن الاستضافة، والعمل على توفير كافة الخدمات والدعم الكامل للجالية المصري المتواجدة بجنوب افريقيا.

فيما أوضح زيزي كدوا وزير الرياضة الجنوب افريقي، أن تقارب الشعب المصري والجنوب افريقي في العديد من الأمور المشتركة، يضع مصر نموذجاً يحتذي به في كيفية تقديم الخدمات المختلفة للشباب ودعمهم في المجالات المختلفة، مشيداً بما تقوم به الحكومة المصرية من أجل توفير كافة الخدمات للشباب ودعمهم، من خلال دعم المشروعات الصغيرة وريادة الاعمال وغيرها من المجالات التي تؤهلهم.

وطلب زيزي كدوا من نظيره المصري الدكتور أشرف صبحي دعم جمهورية مصر العربية للملف الجنوب افريقي لاستضافة كأس العالم للسيدات ٢٠٢٧، لما تمتلكه مصر من خبرات كبيره في التنظيم، مشيراً إلى أن جنوب افريقيا داعمه لمصر في كافة خطواتها.

ويتضمن البرتوكول تنظيم فعاليات رياضية بين البلدين لتعزيز التعاون في مجالي الرياضة والترفيه من خلال المنتديات، والندوات، والمؤتمرات، والمهرجانات، وتبادل الزيارات للقيادات والكوادر الرياضية من خلال عقد ورش عمل حول عدة موضوعات أهمها " الإدارة الرياضية الحديثة، إدارة المرافق الرياضية، إدارة الأزمات الرياضية، الشغب، حقوق البث التليفزيوني، ورياضات ذوي الهمم"، بجانب تبادل الخبرات في تنظيم الأحداث الرياضية وإعداد الرياضيين الأولمبيين، وتبادل الزيارات للمختصين في مجال المرأة، كبار السن، ورياضة ذوي الهمم، والصحافة الرياضية، والإعلام الرياضي والعلاقات الدولية لحضور المؤتمرات والدورات التدريبية.

كما تضمن البرتوكول الترويج للمنشآت الرياضية السياحية وفعاليات السياحة الرياضية التي تقام في كلا البلدين، وإقامة المعسكرات التدريبية المشتركة للمواهب الرياضية وخاصة في كرة القدم، كرة السلة، التنس، تنس الطاولة، الجودو، الملاكمة، رفع الأثقال، التايكوندو، ألعاب القوى، المصارعة والاسكواش، تبادل وجهات النظر المتعلقة بالرياضة والنشاط البدني، فضلاً عن دعوة مديري وأعضاء المراكز الرياضية والرياضيين للمشاركة في البرامج المنظمة والفعاليات الرياضية الدولية في كلا البلدين.

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