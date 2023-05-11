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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من رئاسة جنوب إفريقيا بشأن تزويد روسيا بالأسلحة

صدى البلد

قالت رئاسة جنوب إفريقيا، اليوم، إن تهامات واشنطن لها بتزويد روسيا بالأسلحة "مخيّبة للآمال".

وأكدت جنوب إفريقيا، أن تصريحات السفير الأميركي بشأن تقديم دعم عسكري لروسيا تقوض روح التعاون والشراكة مع واشنطن. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وأشارت رئاسة جنوب إفريقيا أنه لم يتم تقديم أي دليل لدعم ادعاءات السفير الأميركي بشأن تزويدنا روسيا بالأسلحة.

وفي وقت سابق اليوم، اتهم سفير الولايات المتحدة في بريتوريا جنوب إفريقيا أنها  زودت روسيا بالأسلحة.

وقال السفير الأمريكي، إن تسليح جنوب إفريقيا المزعوم لروسيا أثناء هجومها علي أوكرانيا كان "خطيرًا للغاية" وأثار التساؤل عما يسمى بحياد جنوب إفريقيا في الصراع الروسي الأوكراني.

ووفقًا للتقارير، قال السفير الأمريكي لدى جنوب إفريقيا للصحفيين في مؤتمر صحفي في عاصمة جنوب إفريقيا بريتوريا، إن أحد الأشياء التي لاحظناها (الولايات المتحدة) هو أنه بين 6 و 8 ديسمبر 2022، رست سفينة الشحن في سايمون، قاعدة المدينة البحرية، حيث نحن على يقين من أن السفينة كانت محملة بالأسلحة والذخيرة قبل أن تعود إلى روسيا.

وفي يناير، أثار حزب معارض في جنوب إفريقيا تساؤلات حول سفينة روسية "غامضة" في قاعدة سيمونز تاون البحرية.

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