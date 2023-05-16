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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بورسعيد تستعد لاستقبال الطيور المهاجرة

صدى البلد

‏‎ينظم مشروع الطيور الحوامة المهاجرة التابع لوزارة البيئة بالتعاون مع جمعية كتاب البيئة احتفالا اليوم في محمية أشتوم الجميل في محافظة بورسعيد وذلك استعدادا للاحتفال  باليوم العالمى للطيور المهاجرة.

و يتم الاحتفال مرتين كل عام ، خلال السبت الثاني من شهرى مايو وأكتوبر، حيث يرتبط هذان اليومان بموعد هجرات الطيور التي تنطلق في بداية الصيف وبداية الخريف‏‎ ويعد اليوم العالمي للطيور المهاجرة هو حملة توعية سنوية تم إطلاقه في عام 2006 بتنسيق من هيئة الأمم المتحدة للبيئة، وتؤكد على الحاجة إلى الحفاظ على الطيور المهاجرة وموائلها ويسلط الضوء على التهديدات التي تواجه الطيور عند الهجرة، والأهمية البيئية للطيور، وضرورة التعاون الدولي للحفاظ على الحياة الفطرية.

محمية أشتوم الجميل وجزيرة تنيس

تم اعلان محمية أشتوم الجميل محمية طبيعية (محمية أراضى رطبة ومعزل طبيعي الطيور) بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 459 لسنة 1988 والمعدل بالقرار رقم 2780 لسنة 1998 والمعدل بالقرار رقم 2423 لسنة 2019.

موقع ومساحة المحمية

- تقع على الطريق الساحلي بين بورسعيد ودمياط على مسافة (7) سبعة كيلومترات غرب مدينة بورسعيد وتشمل المحمية بوغازي الجميل» الجديد والقديم) و «أشتوم الجميل»، وتبلغ مساحة المحمية 202 كيلو متراً - مربعاً حالياً والتي تمثل حوالي (28%) من مساحة بحيرة المنزلة وكانت مساحة المحمية في الإعلان الأول للمحمية (40) كيلو متراً مربعاً وأصبحت مساحة المحمية بعد تعديل قرار اعلان المحمية الأول (171) كيلو متراً مربعاً.

أما جزيرة تنيس فهي تقع داخل بحيرة المنزلة على مسافة (7) سبعة كيلومترات جنوب غرب بورسعيد

أهداف إنشاء المحمية 

 صيانة النظم البيئية بمنطقة المحمية ببحيرة المنزلة .

 المحافظة على مجموعات الطيور المهددة بالانقراض سواء المقيمة أو المهاجرة إلى البحيرة خلال مواسم | الهجرة

المحافظة على المخزون السمكي داخل بحيرة المنزلة وبخاصة الأنواع البحرية الممتازة .

 المحافظة على الغطاء النباتي المنتشر بالبحيرة وخاصة النباتات الطبية ووضع الاستخدامات السليمة لها .

 المحافظة على الآثار الإسلامية بمنطقة تنيس والتي ترجع إلى العصر الأيوبى وهى منطقة غنية بالطيور التي تعمل على بناء أعشاش تتكاثر بها.

 نشر الوعي البيئي بين كافة الأوساط الجماهيرية بأهداف إنشاء المحمية وأهمية صيانة التنوع البيولوجي والمحافظة على التوازن البيئي .

 إجراء البحوث والدراسات العلمية وذلك بالتنسيق بين إدارة المحمية والجهات العلمية وبخاصة جامعة قناة | السويس وجامعة المنصورة بشأن الحفاظ على الحياة البرية بالمحمية وسبل تنميتها وتطويرها

الطيور

تقع المحمية على مسار الخط الثالث لهجرة الطيور  كما تعتبر بحيرة المنزلة أحد الأماكن الهامة للطيور في مصر، سواء المهاجرة أو المقيمة.

عدد الأنواع المسجلة داخل بحيرة المنزلة 255 نوع.

عدد الأنواع المسجلة داخل نطاق المحمية 174 نوع.

تبلغ أعداد الطيور التي تأتى خلال مواسم الهجرة (اغسطس - مايو) الى المحمية حوالي 224000 طائر سنوياً

الأهمية التاريخية لجزيرة تنيس

هي جزيرة تقع ببحيرة المنزلة جنوب غرب مدينة بورسعيد وتبعد عنها قرابة السبع كيلومترات وتبلغ مساحنها حوالي (8) كيلو متر مربع.

بدأ تاريخ الجزيرة بنزوح بعض سكان مدينة صان الحجر الأثرية إليها والذي كان يطلق عليها "كاتس" باليونانية القديمة وهذا هو سبب تسمية جزيرة "كنيس" بهذا الاسم، كما أن لجزيرة تنيس أهمية تاريخية خاصة حيث يقع بها كل تنيس الأثري الذي يصل ارتفاعه إلى 4,5 متر عن سطح البحيرة. وكانت مدينة تنيس واحدة من أجمل مدن مصر منذ الفتح الإسلامي لمصر حتى العصر الأيوبي وكانت المدينة تعج بالحركة التجارية - والصناعية كما كان يصنع بها كسوة الكعبة، إلا ان المدينة تعرضت لكثير من هجمات الشرسة، فامر الملك محمد ابن العادل بن أيوب بهدم المدينة وتهجير أهلها عام 1246.

وتم الكشف من خلال أعمال الحفائر عن آثار هذه المدينة التي تمثلت في العديد من أثاثات المباني ، ومجارى المياه ، وصهاريج حفظ المياه ، و خلجان الدفاعات عن المدينة ، إلى جانب بقايا تحلل الطوب الأحمر الذي كانت تبنى منه جميع المباني في ذلك الوقت.

الأهمية الاجتماعية

- يعيش السكان داخل البحيرة وبداخل الجزر المنتشرة في البحيرة.

عدد السكان القاطنين بداخل حدود المحمية الواقعة داخل بحيرة المنزلة حوالي 5 الاف شخص من اجمالي 50 الف شخص قاطنين في بحيرة المنزلة.

- المنازل مصنوعة من مواد بسيطة مثل (البوص و الطوب الأحمر).

- الحرف الرئيسية للسكان المحليين هى (الصيد) بالاضافة الى حرفة تربية الماشية).

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