النقابة تستقبل وفدًا من الزملاء المشاركين في الدورة 56 لشباب الصحفيين الأفارقة

رحّبت نقابة الصحفيين المصريين، بوفد الصحفيين المشاركين في الدورة ٥٦ لشباب الصحفيين الأفارقة، التي يُنظّمها اتحاد الصحفيين الأفارقة؛ حيث عقدوا لقاءً مفتوحًا مع خالد البلشي نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم السكرتير العام للنقابة، ومحمد سعد عبدالحفيظ وكيل النقابة للتدريب.

وقال محمد سعد عبدالحفيظ وكيل النقابة للتدريب، إن مُنظّمة الوحدة الأفريقية تحتفل بمرور ٦٠ عاما على تأسيسها يوم ٢٢ مايو عام ١٩٦٣، والتي كان الهدف الأساسي منها، هو دعم استقلال دول القارّة، والتكامل بين شعوب القارّة السمراء، ثم تم حلّ المؤسسة، وتأسيس الاتحاد الأفريقي، ليُعبّر عن وحدة الشعوب الأفريقية.

وأضاف: "وجودنا في نقابة الصحفيين المصرية، شكل من أشكال التعبير عن هذه الوحدة، باعتبارنا كصحفيين مُمثلين عن هذه الشعوب، ونُعبر عن أزماتهم ومشاكلهم وطموحاتهم".

وأكد "عبدالحفيظ" أن اتحاد الصحفيين الأفارقة يُكمل ٥٠ عامًا على تأسيسه في نوفمبر ٢٠٢٤، واعدًا أن تتشارك النقابة مع الاتحاد في هذا الاحتفال، وإحياء هذه الفعّالية، وتنظيم احتفال يجمع الزملاء الأفارقة، نُشارك فيه هموم ومشكلات المهنة في القارّة.

ويضم الوفد ٢٥ صحفيًا من المشاركين بالدورة، منهم ٥ صحفيين مصريين، بالإضافة إلى سامية عباس أمين عام اتحاد الصحفيين الأفارقة.

وكانت قد انطلقت الدورة ٥٦ لشباب الصحفيين الأفارقة؛ حيث تضم ٢٥ صحفيًا يُمثلون دولهم، بينهم ٥ من الصحفيين المصريين.

وينظم الدورة اتحاد الصحفيين الأفريقيين، برئاسة محفوظ الأنصاري، بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر، ونقابة الصحفيين.

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