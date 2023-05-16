عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

النقابة تستقبل وفدًا من الزملاء المشاركين في الدورة 56 لشباب الصحفيين الأفارقة

صدى البلد

رحّبت نقابة الصحفيين المصريين، بوفد الصحفيين المشاركين في الدورة ٥٦ لشباب الصحفيين الأفارقة، التي يُنظّمها اتحاد الصحفيين الأفارقة؛ حيث عقدوا لقاءً مفتوحًا مع خالد البلشي نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم السكرتير العام للنقابة، ومحمد سعد عبدالحفيظ وكيل النقابة للتدريب.

وقال محمد سعد عبدالحفيظ وكيل النقابة للتدريب، إن مُنظّمة الوحدة الأفريقية تحتفل بمرور ٦٠ عاما على تأسيسها يوم ٢٢ مايو عام ١٩٦٣، والتي كان الهدف الأساسي منها، هو دعم استقلال دول القارّة، والتكامل بين شعوب القارّة السمراء، ثم تم حلّ المؤسسة، وتأسيس الاتحاد الأفريقي، ليُعبّر عن وحدة الشعوب الأفريقية.

وأضاف: "وجودنا في نقابة الصحفيين المصرية، شكل من أشكال التعبير عن هذه الوحدة، باعتبارنا كصحفيين مُمثلين عن هذه الشعوب، ونُعبر عن أزماتهم ومشاكلهم وطموحاتهم".

وأكد "عبدالحفيظ" أن اتحاد الصحفيين الأفارقة يُكمل ٥٠ عامًا على تأسيسه في نوفمبر ٢٠٢٤، واعدًا أن تتشارك النقابة مع الاتحاد في هذا الاحتفال، وإحياء هذه الفعّالية، وتنظيم احتفال يجمع الزملاء الأفارقة، نُشارك فيه هموم ومشكلات المهنة في القارّة.
ويضم الوفد ٢٥ صحفيًا من المشاركين بالدورة، منهم ٥ صحفيين مصريين، بالإضافة إلى سامية عباس أمين عام اتحاد الصحفيين الأفارقة.

وكانت قد انطلقت الدورة ٥٦ لشباب الصحفيين الأفارقة؛ حيث تضم ٢٥ صحفيًا يُمثلون دولهم، بينهم ٥ من الصحفيين المصريين.

وينظم الدورة اتحاد الصحفيين الأفريقيين، برئاسة محفوظ الأنصاري، بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر، ونقابة الصحفيين.

received_2412133035641233
received_2412133035641233
received_1975913646082147
received_1975913646082147
received_635995944655478
received_635995944655478
received_803106647840615
received_803106647840615
received_942634763639704
received_942634763639704
received_793286382209157
received_793286382209157
received_908193760242632
received_908193760242632
received_1902719250110487
received_1902719250110487
received_267033955722640
received_267033955722640
received_958237901857272
received_958237901857272
received_1657053734766737
received_1657053734766737
received_756101815993683
received_756101815993683
received_620826346766822
received_620826346766822
received_1257870558215978
received_1257870558215978

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات بداية من أول إبريل

الشائعات أصبحت حقيقة| صلاح خارج ليفربول بنسبة 100%؜ وهذه وجهته القادمة

الحق واشتري بسرعة| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 530 جنيها

500 جنيه انخفاضا.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب وعيار 21 يهبط اليوم

أحمد حسن: قرار هام ومرتقب بشأن نادي الزمالك خلال ساعات

أكثر سورة يحبها الله وأمرنا النبي بقراءتها كل صباح ومساء

الأهلي يحسم مصير أفشة بقرار نهائي.. تفاصيل

فرق توقيت.. كاف يصدم الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يوافق على 22 قرارً تاريخياً لتشجيع الاستثمار في مصر

حقيقة انتشار بطيخ مسرطن في الأسواق | ما القصة ؟

تحذير مقلق من الصحة العالمية لـ البشرية بشأن استخدام ChatGPT

البترول: مد موعد إغلاق مزايدتي الحقول المتقادمة والبحث بالبحر المتوسط والدلتا

خوفا من صواريخ المقاومة.. الاحتلال يعلن نشر منظومة القبة الحديدية في القدس

العثور على قبر يزيد عمره عن ألف عام داخل قرافة القاهرة الإسلامية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتعديل في منطقة الصدر.. سعر غير متوقع لفستان منى زكي بمهرجان كان السينمائي

نبيع ولا نشتري| ما السعر العادل للذهب في مصر ومتى يصل إليه؟

رئيس الأركان يلتقى قائد الجيش الهندى لبحث التعاون العسكري المشترك.. صور

بري لارسون وروبن أوستلوند.. جلسة تصوير للجنة تحكيم مهرجان كان قبل الافتتاح

فيديو

توفيت لسبب صادم .. تفاصيل مؤلمة في حادث طالبة المنيا

بسمة وهبة تفجر مفاجأة فى أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. تفاصيل

هزة قوية في أسعار الذهب ومفاجأة بالدولار | تفاصيل

كانت حاسة.. شاهد آخر ما كتبته طالبة المنيا حزنا على وفاة والدها/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ