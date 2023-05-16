لـ موظفي الحكومة.. 5 شروط للعمل 3 أيام أسبوعيا وإجازة بأجر لهؤلاء

منح قانون الخدمة المدنية الجديد ، العاملين بالجهاز الإداري للدولة العديد من المنح والتسهيلات ، حيث تضمن القانون في لائحته التنفييذية شروط حصول موظفو الحكومة على العمل 3 أيام اسبوعيا .

في هذا الصدد، نصت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أنه يحق للموظف الحكومي العمل جزء من الوقت، بمعدل 3 أيام في الأسبوع أيا كان عدد أيام العمل داخل وحدته، وذلك بناء على طلب من الموظف للعمل بهذا النظام، متضمنا الآتي:

1- تقديم طلب للسلطة المختصة وهي المسؤولة عن الموافقة أو عدم الموافقة على طلب العمل جزء من الوقت والأمر جوازي بالنسبة لها وفقا للقواعد التي تضعها.

2- يشترط العمل جزء من الوقت أن يتقدم الموظف بطلب للعمل جزء من الوقت، و أن يعمل ثلاثة أيام في الأسبوع أيا كان عدد أيام العمل داخل وحدته.

3- يستحق الموظف 65% من أجره الوظيفي والمكمل.

4-الاشتراكات والتأمينات الخاصة بالموظفين تؤدي من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراك الموظف.

5- يستحق الموظف 65% من الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة .

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إجازة بأجر كامل للموظف المريض

حدد قانون الخدمة المدنية الحالات التى يحصل فيها الموظف المريض على إجازة بأجر كامل ومتى يتم العودة إلى العمل مرة اخرى.

تنص المادة (50) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تُقضى في الخدمة وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية:



- الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.



- الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75 % من الأجر الوظيفي.



- الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي، 75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.



وطبقا لقانون الخدمة المدنية يحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يُحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه. ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية، وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية،ويُعتبر التمارض إخلالًا بواجبات الوظيفة.