برامج توعية بقانون الخدمة المدنية ضمن احتفالات ثقافة بورسعيد بعيد العمال

نظم بيت ثقافة النصر التابع لفرع ثقافة بورسعيد استمرارًا لبرنامج احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بعيد العمال، ورشة تدريبية في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لموظفي ديوان عام حي الضواحي، قام بالتدريب بها غريب عطية مدير عام الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم.

شرح "عطية" فصول القانون ومواده بداية من الأحكام العامة وتشكيل لجنة الموارد البشرية والتعيين في الوظائف الإشرافية والقيادية، كما تحدث حول تقويم الأداء في المادة 25 إلى جانب طرق النقل والهدف منها وشروطهم في المادة 29 من القانون، بالإضافة للأجور والعلاوات والإجازات وأنواعها والمادة 46 من القانون ثم السلوك الوظيفي والتأديب، ثم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات العاملين في جميع مواد القانون، والكتب الدورية التي صدرت بعد ذلك.

وضمن برنامج فعاليات الفرع عقدت مكتبة طفل حديقة الأمل التابعة لفرع ثقافة بورسعيد، محاضرة بعنوان "العمال عماد الأمم وسبب ازدهارها " أوضح بها المحاضر طارق حسن من مديرية الشباب والرياضة، أهمية الاحتفاء بالعمال وتقدير جهودهم ملقيا الضوء على تاريخ ومحطات الاحتفال بعيد العمال ودورهم وجهودهم في التنمية.

جاءت الفعاليات ضمن برامج فرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان الملكي، المنفذة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، حيث تكثف هيئة قصور الثقافة برامجها الثقافية والفنية احتفالا بعمال مصر خلال شهر مايو الحالي.