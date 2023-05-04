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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعد أزمة فيلم كليوباترا|خبير أثري لـ صدى البلد: التحرك القضائي هو الحل

صدى البلد

أعلنت قناة الوثائقية، التابعة للشركة المتحدة، نيتها إنتاج فيلم عن الملكة كليوباترا بعد أن أثار فيلم كليوباترا والتي تنوي منصة نيتفليكس عرضه خلال الأيام المقبلة، حيث جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي ضد المنصة ودوافعها، كما أطلقت وزارة الآثار بيانًا بشأن تلك القضية.

 

ترجمات مختلفة

 

 مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة الآثار قال في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: من الجيد أنه  سيتم اطلاق فيلم من جانب القناة الوثائقية للرد على إنتاج  نتفليكس حول الملكة كليوباترا، ويجب أن يتم ترجمته للغات مختلفة، كما يجب أن يكون له نفس الإنتاج الضخم لفيلم نتفليكس ونفس القوة، حتى تصل الرسالة للعالم أجمع، لأن الفن لا يواجه إلا بالفن.

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تشويه التاريخ المصري

 

وأضاف مجدي شاكر: يجب أن نتحرك على أكثر  من مستوى وأهمهم المستوى القضائي، لأن القضية معنية بمحاولة تشويه تاريخنا، وأنا أعتبر أن القضية التي حدثت هي فرصة مناسبة للشباب كي يقرأوا ويفهموا ويتناقشوا حول أبعاد القضية، لأن فيلم نتفليكيس يتم دعمه من جانب حركة الأفروسنتريك، وهي حركة  ظهرت عام 1928م بعد عمليات التحرر من العبيد؛ لذلك فالغرب يكفر عن سيئاته بعد أن نهبهم واستعبدهم ولكن لا يجب التكفير عن تلك السيئات من خلال تشويه التاريخ المصري.

كليوباترا التاريخ المصري المركزية الافريقية الملكة كليوباترا الوثائقية مجدي شاكر منصة نتفليكس

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