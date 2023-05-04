عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

سميحة المناسترلى تقرأ نظام التفاهة.. الجزء الأول

صدى البلد

صدر كتاب “نظام التفاهة” في عام 2017 وتمت الطباعة الأولى المترجمة للعربية عام 2020 بدار سؤال للنشر ببيروت، للفيلسوف الكندي ( آلان دونو) خريج جامعة باريس، وهو المحاضر بجامعة كيبك بمونتريال، قامت بترجمته د. مشاعل عبدالعزيز الهاجري اعتمادا على النسخة الفرنسية الأصلية بجانب الإنجليزية المترجمة.

هنا أود أن أذكر القارئ بقيامي بنشر قراءة لإصدار الكاتب الأمريكي “هربرت شيللر” منذ عام تقريبا يونيو 2022 م عن كتابه الشهير والذى صدر بالسبعينيات من القرن الماضي، بعنوان (المتلاعبون بالعقول) وقام بفضح ركائز واستراتيجية الإعلام الأمريكي ذلك الوقت، الذي قام على تنفيذ عملية غزو للعقول عن طريق الإعلام، واستغلال “الإعلان” لما يتميز به من سرعة التأثير بوجدان المشاهد والمستمع، في توجيه العقول وتسطيحها، لتكون في وضع استعداد وجهوزية لزرع، واستقبال كل ما هو جاذب للأفراد والمجتمعات للتوجهات الإقتصادية، والسياسية التى تخدم أغراض الدول الكبرى، وهذه التذكرة ليست من قبيل القيام بمقارنة بين الإصدارين، ولكنها “لكزات” لإيقاظ إدراك القارئ العزيز مما يحاك حول الشعوب، وهو إجابة لكل من يرفض الاعتراف بنظرية التخطيط العالمي لفرض القدرة “السلطوية” على مقدرات العالم من “بشر وخيرات متنوعة” .

txt

مناقشة كتاب آفاق جديدة فى البحث اللغوى المعاصر بالأعلى للثقافة.. الأربعاء

txt

مناقشة الاقتصاد الأخضر وعلاقته بالاستثمار.. الأحد

ظهر إصدار “نظام التفاهة” للكاتب والفيلسوف الكندي “آلان دونو”، تأكيداً لما كشفه الكاتب الأمريكي “هربرت شيللر” بالقرن الماضي، ونستعرض من خلال هذه القراءة ما تضمنه الإصدار بإيجاز غير مخل، وهو ما اعتبره توثيقا وتنفيذاً لتلك الإستراتيجية، هذا من خلال أقلام هؤلاء المفكرين أنفسهم، حيث سنقوم بربط هذه النظريات مع إصدار آخر للكاتب والمفكر المصري الكبير د. “أسامة أبو طالب”، والذي قام بتوثيق نتائج هذه الإستراتيجية في تاريخنا الآني، بصورة سردية مبسطة، لا تخلو من عمق الفكرة و تأكيداً لخطورتها.

لذلك دعونا نرجع إلى فحوى إصدارنا اليوم وهو “نظام التفاهة” والذى قدمه الكاتب من خلال 368 صفحة تحتوي على مقدمة وأربعة فصول( 1. المعرفة والخبرة / 2.التجارة والتمويل/3.الثقافة والحضارة/ 4. ثورة – إنهاء ما يضر بالصالح العام ) وخاتمة سياسات الوسط المتطرف، كما تضمن الكتاب أيضا تعريف بالكاتب ونبذة عن المترجمة والأطروحات الكبرى للكتاب من وجهة نظر المترجم.

الكتاب بصفة عامة تناول ما يحدث من متغيرات “متدنية” في سلوكيات الأفراد والشعوب بالعقود الأخيرة، فتكلم عن الأسباب، والأهداف وراء السعي لتحقيق مثل هذا الإنحطاط الثقافي والسلوكي، الذى بدأ بالعوام إلى أن وصل لتركيبة المسئولين، وتسبب في انتشار الإهمال والتقصير، والتراجع في الإنتاج والتحصيل، وارتفاع نسب التفاهة في التفكير الفردي والجماعي والشعبوي والعلمي لخدمة أهداف سلطوية، واستخدام منهج “التبسيط الخطر” في جميع مناحي الحياة والدراسات، سواء المنحي التعليمي أوالديني أو القانوني أوالصحي، وارتكاب الجرائم والموبقات، وغير ذلك من كسر القيم واندثار الحياء، والعيب والخطأ، وارتكاب المحرمات .. إلخ .

بإختصار نحن في عصر تمجيد وتمكين (التافهيين) وتهميش واستبعاد ( المجتهد ) الذي يتمتع بكفاءات ومهارات مطلوبة للتقدم والنماء، نحن في عصر”نظم غير مكتوبة ولا تدرس ركائزها”، لكنها “تُفَعَل على أرض الواقع” وهذا ما سنتطرق إليه بوضوح، من خلال استعراض فصول الكتاب بالمقال القادم إن شاء الله.

نظام التفاهة الاعلام الامريكي ارتكاب الجرائم النسخة الفرنسية الكاتب الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ميدو على قرار مجلس أبو ظبي بعد انسحاب الزمالك

قضية كبرى.. نجم الزمالك السابق يزف بشرى للجماهير عقب الانسحاب من السوبر

ملايين بالجملة مهربة خارج البلاد.. ننشر اعترافات سوري في واقعة النقد الأجنبي ..خاص

زيادة سعر السولار بمقدار جنيه للتر وتثبيت البنزين

بعد إغلاق قناتها .. أول صور للبلوجر متهِمة نجليها بـ علاقة آثمة

اتهمت ابنها وأخته بعلاقة آثمة| النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار بلوجر شهيرة

كاف يورط الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا

مصرع 14 شخصا وإصابة 25 في تصادم أتوبيس بمقطورة تريلا بالوادي الجديد

ترشيحاتنا

تقديم الإستقالة..قرار عاجل من لجنة الانضباط الأسبوع المقبل

تفاصيل التقديم في وظائف جديدة بأكاديمية البحث العلمي

اترك الحزن والهم مع هذه العبادة.. تزيل الكرب وتمنع المصائب والأزمات

ترامب: يمكنني حل أزمة أوكرانيا خلال 24 ساعة

نفس شكل iPhone.. أحدث موبايل Realme بـ 4000 جنيه فقط

العاصفة تقترب| الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"بروح بليل متأخر"..١٠ صور أثارت الجدل لمنة فضالى بعد تصريحاتها عن الزواج

أطعمة تهيج البواسير.. احذرها

15 كيلو ذهب عيار 21..فتاة تثير الجدل بـ أكبر طقم في السعودية

عايزة ارجع الفن تانى..10 صور لـ حلا شيحة اثارت ضجة بدون حجاب

فيديو

عاجل.. تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

أوضاع مخلة.. اعترافات مثيرة لـ دجال العراق بعد القبض عليه/ فيديو جراف

مفاجأة كبيرة.. خسائر الزمالك بعد الانسحاب من السوبر/ فيديو جراف

تطور خطير.. كيف استهدفت أوكرانيا قتل بوتين ورد الكرملين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ