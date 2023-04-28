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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

مناقشة كتاب آفاق جديدة فى البحث اللغوى المعاصر بالأعلى للثقافة.. الأربعاء

صدى البلد

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، لجنة الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية ندوة  لمناقشة كتاب بعنوان "آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر" للدكتور محمود نحلة يوم الأربعاء المقبل فى تمام الساعة الثالثة عصرًا بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، وتأتى الندوة تحت رعاية  الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة؛ والدكتورهشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة والدكتور أحمد درويش  مقرر لجنة الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية.

يدير الندوة الناقد الأستاذ الدكتور أحمد درويش أستاذ النقد الأدبي والأدب المقارن والبلاغة بجامعة القاهرة، ويشارك بها الدكتورة سحر شريف أستاذة بقسم اللغة العربية بكلية الآداب -جامعة الإسكندرية، والدكتورة فاطمه الصعيدي رئيس اللغة العربية بكلية الآداب جامعة حلوان عضو لجنة الدراسات الأدبية والنقدية واللغوي، والدكتور محمد العبد "عالم اللغويات الكبير"، والدكتور محمود نحلة أستاذ العلوم اللغوية بجامعة الإسكندرية، والدكتور مدحت عيسى مدير مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية ، والدكتورة جوى صابر أستاذة بقسم اللغة العربية بكلية الآداب -جامعة الإسكندرية.

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كما يعاد بث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب.

الاعلى للثقافة المجلس الأعلى للثقافة وزيرة الثقافة اللغة العربية هشام عزمى قسم اللغة العربية النقد الأدبي مركز المخطوطات

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