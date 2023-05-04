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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

المحطة الأخيرة ضمن التجارب المسرحية بثقافة الإسماعيلية

صدى البلد

شهد بيت ثقافة التل الكبير بالإسماعيلية، الثلاثاء، العرض المسرحي "المحطة الأخيرة" ضمن عروض التجارب المسرحية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

 

تدور أحداث العرض في كافتيريا على محطة قطار بلدة صغيرة اسمها "المحطة الأخيرة" حيث كل القادمين آتين لسبب واحد وهو الانتحار، ويناقش العرض قيمة التمسك بالحياة من خلال شخصيات المسرحية الساخطة على حياتها الرافضة لها للبحث عن معنى فلسفي للموت، ثم يظهر من يغير هذا الفكر ويحيدهم عن هذا التصرف ليكتشفوا معنى جديد للحياة والتمسك بها.

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العرض مأخوذ عن نص مسرحية "الوردة والتاج" للكاتب الإنجليزي جي بي بريستلي، إعداد وإخراج أحمد كمال، ديكور محمد علي، إضاءة محمد سالم، أحمد حلمي، رؤية غنائية وأشعار طارق عمار، موسيقى وألحان محمد عاصم، استعراضات أحمد مجدي، تنفيذ ديكور أحمد عبد الفتاح، أشرف عصام، تصميم بوستر ودعايا عمر هشام بطولة: كريم جودة، آية أبو ضيف، محمد إسماعيل، عبد الرحمن مجدي، هايدي هاني، هايدي جمال، محمد صديق، علي جمعة، لينا خالد، محمد الشبراوي، عمر مصطفي، محمد علي، يوسف خضر، نورهان علاء، أحمد عبد الفتاح، عمار عماد.

 

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة محمد جابر، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وقدمه فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، ضمن النشاط المسرحي بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل.

ثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة العرض المسرحي المخرج هشام عطوة النشاط المسرحي بيت ثقافة التل الكبير قصور الثقافة

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