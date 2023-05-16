قبل مواجهة الأهلي.. مدرب الزمالك السابق يقدم تنازلات لقيادة الترجي التونسي

أكد تقرير صحفي، أن المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، قدم تنازلات لإدارة نادي الترجي من أجل تولي قيادة الفريق، خلفا للمدرب نبيل معلول.

كان نبيل معلول تقدم باستقالته من تدريب الترجي عقب الهزيمة أمام الأهلي بثلاثية نظيفة، الجمعة الماضي، في ذهاب نصف نهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وذكر موقع “football tunisien” أن باتريس كارتيرون يرغب في تدريب الترجي مقابل تنازلات مادية كبرى.

وأضاف الموقع أن باتريس كارتيرون كان يتقاضى 150 ألف دولار شهريا مع نادي الزمالك و 120 ألف دولار مع الاتفاق السعودي.

ويمتلك باتريس كارتيرون خبرات تدريبية كبيرة في القارة السمراء، إذ درب مازيمبي والأهلي والزمالك ومازيمبي والرجاء المغربي.

موعد لقاء الإياب بين الأهلي والترجي:

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي، الجمعة المقبل في تمام العاشرة مساء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.